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哥大世報模擬創業賽 香港隊奪冠

記者王子涵／舊金山報導
冠軍PetPartner。（記者王子涵╱翻攝）
冠軍PetPartner。（記者王子涵╱翻攝）

由世界日報與哥倫比亞大學（簡稱哥大）商學院聯合主辦的2022年「模擬創業競賽」（Model Entrepreneur，簡稱ME），終於在14日落下了帷幕。200支來自世界各地的參賽隊伍在經過三個月的比拚後，共有88支隊伍進入決賽，最終冠軍由來自香港的PetPartner奪得，亞軍是來自北京的Easy Math，第三名是來自台北的Protagonists。

經過此次競賽，年輕的創業家們收穫了許多，不僅得到了來自哥大商學院教授以及創業家們的提點和建議，更是在團隊協作的過程中相互學習共同成長。在談到未來的計畫時，他們都願意將自己的商業企劃書繼續完善，不止於比賽本身，希望有一天將理想照進現實。

PetPartner專注於解決寵物贍養問題，幫助寵物主在所創建的網站上，快速便捷地找到相關問題的答案，而不用花費時間尋找資料或前往獸醫診所，這個想法來源於組員Catalyn Teng的親身經驗，她的寵物狗得了一種皮膚病，在她嘗試尋找治療方法時，發現網上的資料十分分散、無序，所以她希望有這樣的信息平台幫助大家。

時差成為Petpartner組員最大的困難。「我們無法線下見面，因為我們有不同的暑期計畫。」Tingting說，「但我們堅持將最新的文件、信息更新在群組中，安排線上會議，並完成目標。」她表示，在極短的時間內表達完整自己的商業想法也是一大挑戰，「我們仍是高中生，面對專業的教授，以及有著現實商業經驗的創業家，我們備受挑戰。但獲得最終的冠軍，我們感到十分開心。」

組員Standly坦言，從來沒有想過獲得冠軍，最終的結果出乎所有人的預料。他說：「我從中學到的是，如果你保持自信，付出時間和精力，朝著共同的目標努力，最終希望的結果會發生的。」

第二名Easy Math。（記者王子涵╱翻攝）
第二名Easy Math。（記者王子涵╱翻攝）

Easy Math隊的新創想法是建立以人工智能驅動、幫助學生數學學習的網站，並以此激發學習活力。執行長Bill表示，在調研了超過100位不同背景的學生後，他發現學生普遍有這樣的需求。四位成員相識於一門商業管理課程，並參加過相同的矽谷新創培訓項目，於是便組隊參加此次ME競賽。

Serere Zhang表示，製作路演、推廣影片是最大的挑戰，整個過程十分艱難。「由於規則限制，我們不得不將產品介紹和我們的想法壓縮在3分鐘以內表達出來，我們下了很大的功夫。」她補充道，在傾聽導師的建議，以及觀看其他小組的視頻後，所有人深受啟發，受益良多。Bill表示，小組討論經常會非常激烈，組員們的想法有時會有很大不同。此次比賽後，也讓他們更加耐心傾聽別人的觀點，學會團隊協作。

Protagonists隊在選定研究方向時，在兩個方向上出現了分歧，即最近很火的「元宇宙」（Metaverse）概念，以及心理健康治療，最終他們以團隊出發，將兩個想法結合，共同合作。Fifi Wang表示，團隊在平衡想法真實可行，同時保持創新性上花了很大的功夫。「元宇宙是科技界最新的概念，很多抽象的概念我們也難以理解，所以起初很難做出很實在的企劃書。」她說。「但最終的結果我們很滿意。」

儘管困難重重，但Protagonists隊在最終輪表現十分出色，每位成員都出色地呈現了自己研究的部分，這是他們認為自己能夠脫穎而出的原因。對於未來創業家們，Jasper給出建議：找到問題，找到商業的痛點，解決它，並告訴人們支付的理由。永遠保持創新、不要懼怕有不同的觀點，因為那就是創業家所需要的。

第三名Protagonists。（記者王子涵╱翻攝）
第三名Protagonists。（記者王子涵╱翻攝）

哥大 元宇宙 北京

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