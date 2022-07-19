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海外青年元宇宙視訊課程 開放報名

【本報訊】

僑務委員會為鼓勵海外青年來台升學，瞭解台灣文化、高等教育與技職教育環境以及最新科技發展，特別運用網路數位科技，開設元宇宙線上課程，以擴大服務海外青年。「2022 年僑務委員會海外青年線上營隊」即日起開始報名。

各梯次開課時間如下：

第 1 梯次：新南向地區專班，2022/8/6~2022/10/8，共10週/20小時。台灣時間每週六下午3時至5時。第2梯次：全球密集班，2022/8/8~2022/8/19，共2週/20 小時。上午班：台灣時間上午8時至10 時)，下午班：台灣時間下午3時至5時。第3梯次：全球週六週日班，2022/8/20~2022/9/18，共 5 週/20小時。上午班：台灣時間上午 8時至10時)，下午班：台灣時間下午3時至5時。

凡年滿16足歲至未滿25 歲（以護照所載出生年月日為憑），年齡計算至報名參加該營隊開班日，具僑居國護照或僑居身分加簽，目前居住於海外之青少年均可報名參加。招生簡介及報名表請洽各地駐外單位、僑務委員會海外華僑文教服務中心，或至僑務委員會網站下載使用，網址為https://www.ocac.gov.tw/

教育 招生 升學

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