聖瑪利諾學區 Torre任教育總監

聖瑪利諾學區教委會任命Linda de la Torre 博士為教育總監。（San Marino USD）

華裔 學生過半、教學水準一流的聖瑪利諾學區 （San Marino USD）有了新教育總監 。學區教委會7月5日任命 Linda de la Torre 博士為教育總監（Superintendent），憑藉她33年的工作經驗和廣泛的教育背景，相信她將繼續領導學區為學生提供一流的教育服務。

教委會指出，Linda de la Torre曾經帶領學區度過充滿挑戰的2021-22學年，重點關注安全、社會情緒健康、包容性學習環境、財政穩定，以及恢復學校的學術、田徑、藝術和活動（Academics, Athletics, Arts, Activities）。

華裔教委張志堅指出，前任教育總監去年7月1日離職後，學區教委會任命Linda de la Torre接任總監，但任期一年，同時在全國海選教育總監。經過一年的徵尋後，比較了幾位可能的人選，教委會認為，Torre 已在學區工作30多年，擔任過許多職務，對所有學區的運營都有透徹的瞭解，包括日常業務、人力資源和學生服務。這些經驗讓她駕輕就熟地領導學區的專業教師、行政管理和後勤人員，滿足學區的優先事項和地方控制責任計劃 (LCAP)，追求模範教學、豐富學習環境和構建業務關係。因此，Torre 依然是學區教育總監的最佳人選。

他認為，兩年半以來，由於疫情大流行造成學生的心理健康和多樣化的教學策略的損失。過去一年，在Torre領導下，學校調整目標，除了所有四所學校的安全升級外，也加強技術和網絡安全，提升服務和保護學生的水準，創造一個有價值的視角來開發創新的教育項目。Torre在聖瑪利諾和聖蓋博谷社區的深厚根基成為寶貴的資產，有助於她尋求建立強有力的合作夥伴關係。

學區教委會最近批准了一項財務預算，負責任地容納學校、教職員工和學生，通過回歸以學生為中心的面對面學習、升學和職業建議、體育運動成就、多種視覺和表演藝術，持續滿足所有學生的學術、社交和情感需求，鼓勵學生多種興趣俱樂部的成立，以及學區四所中小學校健康計劃的擴展。