我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

拜登取消對中關稅 可舒緩通膨？懶人包看這裡

沒錢買油買糧 斯里蘭卡宣告破產

聖瑪利諾學區 Torre任教育總監

記者丁曙／聖瑪利諾報導
聖瑪利諾學區教委會任命Linda de la Torre 博士為教育總監。（San Marino USD）
聖瑪利諾學區教委會任命Linda de la Torre 博士為教育總監。（San Marino USD）

華裔學生過半、教學水準一流的聖瑪利諾學區（San Marino USD）有了新教育總監。學區教委會7月5日任命 Linda de la Torre 博士為教育總監（Superintendent），憑藉她33年的工作經驗和廣泛的教育背景，相信她將繼續領導學區為學生提供一流的教育服務。

教委會指出，Linda de la Torre曾經帶領學區度過充滿挑戰的2021-22學年，重點關注安全、社會情緒健康、包容性學習環境、財政穩定，以及恢復學校的學術、田徑、藝術和活動（Academics, Athletics, Arts, Activities）。

華裔教委張志堅指出，前任教育總監去年7月1日離職後，學區教委會任命Linda de la Torre接任總監，但任期一年，同時在全國海選教育總監。經過一年的徵尋後，比較了幾位可能的人選，教委會認為，Torre 已在學區工作30多年，擔任過許多職務，對所有學區的運營都有透徹的瞭解，包括日常業務、人力資源和學生服務。這些經驗讓她駕輕就熟地領導學區的專業教師、行政管理和後勤人員，滿足學區的優先事項和地方控制責任計劃 (LCAP)，追求模範教學、豐富學習環境和構建業務關係。因此，Torre 依然是學區教育總監的最佳人選。

他認為，兩年半以來，由於疫情大流行造成學生的心理健康和多樣化的教學策略的損失。過去一年，在Torre領導下，學校調整目標，除了所有四所學校的安全升級外，也加強技術和網絡安全，提升服務和保護學生的水準，創造一個有價值的視角來開發創新的教育項目。Torre在聖瑪利諾和聖蓋博谷社區的深厚根基成為寶貴的資產，有助於她尋求建立強有力的合作夥伴關係。

學區教委會最近批准了一項財務預算，負責任地容納學校、教職員工和學生，通過回歸以學生為中心的面對面學習、升學和職業建議、體育運動成就、多種視覺和表演藝術，持續滿足所有學生的學術、社交和情感需求，鼓勵學生多種興趣俱樂部的成立，以及學區四所中小學校健康計劃的擴展。

聖瑪利諾學區華裔生過半、教學水準全國一流。（San Marino USD）
聖瑪利諾學區華裔生過半、教學水準全國一流。（San Marino USD）

教育總監 學區 華裔

上一則

美國太子牌威州花旗參茶 進駐台灣好市多

下一則

僑委會「癮臺灣．影臺灣」報名7月31日止

延伸閱讀

槍案延誤營救 德州烏瓦德市學區警長辭市議員

槍案延誤營救 德州烏瓦德市學區警長辭市議員
加州排名前十學區 南加占兩席

加州排名前十學區 南加占兩席
關注舊金山聯合學區未來發展 布里德擬砸400萬

關注舊金山聯合學區未來發展 布里德擬砸400萬
霍楚未簽市長公校控制權延長法 紐約明或恢復學區自治

霍楚未簽市長公校控制權延長法 紐約明或恢復學區自治
達拉斯獨立學區 加薪留教師

達拉斯獨立學區 加薪留教師
洛杉磯聯合學區 驚見父子陳屍車內

洛杉磯聯合學區 驚見父子陳屍車內

熱門新聞

Yelp評選全美17家麵包店名單，聖地牙哥Izola名列榜首。（Izola IG官網）

全美最好吃的麵包店：加州四家上榜 榜首店主為華裔

2022-06-29 15:46
華裔企業家溫智宇 (Joe C. Wen) 捐款2000萬元興建爾灣加大最新的診療大樓。（爾灣加大提供）

台裔捐2000萬給爾灣加大蓋診療大樓 父母曾為藍領

2022-07-05 13:47
蒙市公園附近居民表示廣場舞音樂太吵鬧。(圖片由居民提供)

南加華人大媽大叔互毆 只為爭廣場舞第一排 驚動警察救護車

2022-07-03 13:20
張益唐在南加兒子家後院。（記者李雪／攝影）

華裔破解世紀數學難題驚動全球 稱「想問題就是工作」

2022-06-28 13:56
明知兒殘障，華女仍拒墮胎；含辛茹苦照顧兒子26年，她有過後悔嗎？（世說新聞團隊製作）

世說新聞╱明知兒殘障 華女拒墮胎 26年辛酸後悔嗎？

2022-07-01 14:59
民眾在飲用水區域瘋搶瓶裝水囤貨。（記者金維多/攝影）

好市多瓶裝水漲價 進入「5元時代」 掀搶購潮

2022-06-30 02:19

超人氣

更多 >
台裔捐2000萬給爾灣加大蓋診療大樓 父母曾為藍領

台裔捐2000萬給爾灣加大蓋診療大樓 父母曾為藍領
中國外交部：舊金山合約無效 因中華人民共和國未參與

中國外交部：舊金山合約無效 因中華人民共和國未參與
乘客機頭「噴便」到機尾 飛機臭氣沖天 機組花6小時消毒

乘客機頭「噴便」到機尾 飛機臭氣沖天 機組花6小時消毒
加州5歲日裔女童與父在俄勒岡州遇仇亞攻擊 頭部遭爆打

加州5歲日裔女童與父在俄勒岡州遇仇亞攻擊 頭部遭爆打
芝國慶遊行濫射增至7死39傷 槍手喬裝女性連開70槍

芝國慶遊行濫射增至7死39傷 槍手喬裝女性連開70槍