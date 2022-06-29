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聖地牙哥州大強姦案8個月無人管 州府將查州大性騷醜聞

編譯組／綜合報導
加州立法機關27日下令對州大（CSU）如何處理性騷擾和報復投訴進行獨立調查。圖為索諾馬州大校園。（索諾瑪州大官網）
加州立法機關27日下令對州大（CSU）如何處理性騷擾和報復投訴進行獨立調查。圖為索諾馬州大校園。（索諾瑪州大官網）

加州立法機關27日下令對索諾瑪（Sonoma）、弗雷斯諾（Fresno）和聖荷西（San Jose）等三所州大（CSU）如何處理性騷擾和報復投訴進行獨立調查，但聖地牙哥州大一起強姦案卻迄今未進行調查。這些醜聞引發公眾強烈抗議，導致州大系統高管下台。

洛杉磯時報報導，聯合立法審計委員會（Joint Legislative Audit Committee）成員引用洛杉磯時報調查，該調查發現在23個州大系統中，調查性騷擾和員工報復投訴方式不一致，部分案子中，向高管支付數百萬元款項，其中一些校園高管，在性騷擾爭議中辭職。

這個全美最大四年制公立大學系統，目前正努力了解如何根據第九章法案（Title IX）處理投訴。該法案是一項保護人們在接受聯邦資助的教育機構中，免受性別歧視和性騷擾的法律。

州大臨時總校長科斯特（Jolene Koester）上周承認，州大「未能努力保護我們校園成為安全與熱情的環境。」

科斯特在她於第九章法案50週年之際，向各校人員發送的信函中指出，州大聘請一家私人律師事務所進行第九章法案審查，但加州立法者表示，需進行獨立調查，以確保沒有潛在的偏見與衝突。

加州眾議員皮特森（Jim Patterson）說，「我更信任加州審計辦公室獨立流程，而非與州大和校長辦公室有關的律師事務所。」

他指出，加州相關單位將重點關注在索諾瑪等三所州大，因他們推遲第九條法案適當調查，和對肇事者的處罰。

這項加州審查預計耗資40萬元，並將於四個月內啟動，同時將審查高管薪資和針對受到審查的校園官員推薦信，與校長辦公室在案件中發揮作用等。

加州眾議員，聯合立法審計委員會主席薩拉斯（Rudy Salas）說，加州審計是「重建公眾對州大信任必要的第一步。」

根據洛杉磯時報近期調查，州大系統在調查針對學生和教職員工性騷擾案上存在差異。在索諾瑪州大一項案例中，校方支付60萬元，因一名教務長聲稱校長在她報告性騷擾指控後，對她進行報復，但這些指控從未得到正式調查，校長Judy Sakaki則因該事件下台。

擔任弗雷斯諾州大校長期間，卡斯特羅（Joseph I. Castro）因處理性行為不端案件，遭強烈抗議後，在今年2月辭職。

2020年卡斯特羅批准26萬元獎金、退休金計畫，並替一名被指控有不當行為的副校長提供強而有力的推進信。

近期一項案例出現在聖地牙哥州大，足球隊五名成員強姦未成年人指控，至今超過八個月並未經過大學調查。

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