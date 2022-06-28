蔣翼鵬將退休 FASCA分會感謝

橙僑中心主任蔣翼鵬(一排右三) 即將屆齡退休，FASCA橙縣分會青年文化大使當天致贈滿載祝福的感謝卡片。（橙僑提供）

海外青年文化大使協會(FASCA)橙縣 分會，6月25日在橙縣華僑文教服務中心舉辦申請理想大學升學座談會，邀請諮詢導師胡佳惠，及爾灣加大 (UCI)傑出校友胡愛美及胡美麗擔任講師。並感謝將屆齡退休的橙僑中心主任蔣翼鵬。

諮詢導師胡佳惠是爾灣加大校友及顧問，當天分享頂尖學院及加州大學 (UC系統)如何審核學生入學申請。胡佳惠強調，唯有認真準備才能脫穎而出，申請資料須表現最佳個人策略及才能。胡佳惠指出，申請者高中平均成績、選課難易程度、個人自傳內容均是評審關鍵。此外，面試模擬準備、師長推薦信也須提早規劃、充分準備。

台美小姐第二公主胡愛美鼓勵高中生申請大學須兼顧課外活動及個人才藝表現，多利用高中暑假實習或從事社區服務，亦可參加大型競賽證明自己特長，以優異比賽成績，增加申請大學的亮點。

活動近尾聲時，會長賴煒皓代表FASCA橙縣分會所有青年文化大使，將簽滿祝福的感謝卡，致贈給橙僑中心主任蔣翼鵬。諮詢導師張珮鑾及何佳琪則準備特製的旅行背包，代表橙縣分會家族感謝蔣翼鵬主任對FASCA橙縣分會創會及所有活動的支持。蔣翼鵬主任特別感謝大家給予歡送驚喜，在充滿祝福的氣氛中，寫下FASCA橙縣分會溫馨難忘的一頁。

蔣翼鵬在會中說明僑務委員會111年度錄製英語情境短片計劃，他鼓勵學員於暑假期間，以貼近生活方式，拍攝介紹僑居城市風光景點、特色美食、節慶文化等題材短片。

諮詢導師張珮鑾則分享2021年提供教育酷課雲專區，FASCA橙縣分會青年文化大使入選作品，並介紹僑委會「全球僑胞數位學習平台」及「僑見世界英語」專區。