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加州眾議員方樹強等 促增加教育預算 推社區學院全免費

蒙特利公園市訊
方樹強議員（演講者）呼籲加州新財年預算增加教育預算，將免費教育擴大給社區學院所有全職學生。（方樹強辦公室）
方樹強議員（演講者）呼籲加州新財年預算增加教育預算，將免費教育擴大給社區學院所有全職學生。（方樹強辦公室）

隨著通貨膨脹持續上升和大學入學人數下降，加州眾議員方樹強（Mike Fong）、桑迪亞哥（Miguel Santiago）與社區領袖，近日呼籲加州議會和州長在2022-23年的州預算中，採納州議會的「無債務」（Debt-Free）大學教育計畫，並將免費教育擴大至社區學院（Community College）所有學生。

日前在東洛杉磯學院（East Los Angeles College）舉行的記者會上，方樹強指出，「上大學不僅僅只是交納學費。我們的許多學生掙扎於基本需求，包括食物和住房。我很自豪能和州眾議員桑迪亞哥一起，倡導增加州教育預算資金，這樣學生就能專注於他們的學習，而不是分心支付學費、食物和住房等」。

該計劃包括加州助學金（Cal Grant）改革，將為15萬名新大學生提供經濟援助，投資中產階級家庭獎學金，並根據社區學院承諾計劃（Community College Promise Program），將免費社區學院教育擴大到所有全職學生。這也是加州眾議會2266法案提出的內容，方樹強議員是該法案的共同起草人之一。現階段，免費教育僅提供社區學院一年級學生。

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