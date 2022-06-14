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劉凱琳亞凱迪亞高中第一名畢業 申請名校誠實介紹自己

記者丁曙／亞凱迪亞報導
亞凱迪亞高中2022屆畢業生第一名劉凱琳典禮致詞。（AUSD）
亞凱迪亞高中2022屆畢業生第一名劉凱琳典禮致詞。（AUSD）

華裔生過半的亞凱迪亞高中（Arcadia HS）上周末舉行畢業典禮，2022屆第一名（Valedictorian）劉凱琳（Kailin Kathy Liu）代表729名畢業生致詞，感謝師恩，分享經驗，憧憬未來，秋季她將赴南加州大學（USC）攻讀醫學預科。在初中和高中七年階段，她的各門課程成績幾乎全是A除了兩個B；她申請名校的成功經驗之一是誠實介紹自己的學習成績和社區服務，不會去寫一些自己並不真正熱愛、但可以增加錄取機會的事情。

劉凱琳受訪時指出，追求完美的學術生涯但沒有完美的秘訣，能夠成功是個人毅力和知道何時尋求幫助的結合。在高中期間，她很重視個人的身心健康，從沒有熬夜。學會管理時間和熱愛自己所做的所有課外活動，讓她在繁忙的日程中享受每一項活動。儘管後退一步有時可能很困難，但她認為，個人最強大的能力之一就是知道何時該說「不」或「我不知道」，不能事事逞強爭第一。

成功被菁英大學錄取，通常是檢驗高中生的學術成就、領導能力、運動水準和社區參與的重要標誌。劉凱琳分析，她申請大學的最大受益，就是誠實介紹自己的學習成績和社區服務，不會去寫一些自己並不真正熱愛、但可以增加錄取機會的事情。她熱心幫助他人和追求社會正義，但不想只是抗議或呼籲立法，而是希望能夠與個人合作，並創建可操作的、有針對性的解決方案。

從 2020 年初到現在，Covid-19爆發影響各行各業，高中生如何通過在線學習或面對面學習完成學術課程呢？劉凱琳表示，亞凱迪亞高中在實施在線學習方面確實經歷許多障礙。就個人而言，在 2020-2021 學年學習線上課程，並在11年級期間設計一份有所取捨的時間表。通過這種方式，能夠同時管理繁忙的學術日程、多個課外領導職位、體育運動和家庭事務。自己的心態是珍惜每一刻，尤其是與家人在一起的時光，以及一步步回歸常態的機會。

劉凱琳在亞凱迪亞學區（AUSD）數碼通訊實習計劃（DCI）工作四年，並在12年級擔任學生執行編輯（首席實習生）。她說，數碼通訊實習計劃是高中生涯和個人成長的重要組成部分，學到許多硬技能，比如攝影和平面設計；軟技能，比如吸引觀眾，以及在學區和城市層面的合作機會。該項目是一個大家庭，實習生來自校園各個角落，多才多藝，有音樂家、藝術家、表演者、運動員、學生領袖、學者等等，很榮幸一起工作並且領導他們。

劉凱琳還是一名出色的學生運動員，三屆加州校際聯合會（California Interscholastic Federation，CIF）羽毛球雙打冠軍，並作為學校羽球隊聯合隊長，帶領隊友連續贏得 CIF 團隊冠軍。此外，她還積極參與學校、社區和志願者工作，擔任過美國未來商業領袖、醫學預科俱樂部等學生團體領袖，以及平權多元化和包容性委員會聯合創始人。

暑期後，劉凱琳將赴南加州大學，沿著醫學預科（ Pre-Med）軌道，首先主修定量生物學（Quantitative Biology）或人類學（Anthropology）。「我目前的願望是成為小兒外科醫生，當然，大學可能會讓我走上一條不同的道路！」

亞凱迪亞高中2022屆第一名劉凱琳穿上畢業生禮袍。（AUSD）
亞凱迪亞高中2022屆第一名劉凱琳穿上畢業生禮袍。（AUSD）

加州大學 亞凱迪亞 醫學

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