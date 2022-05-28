我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

德州槍案致命錯誤 19警早已待命「怕挨槍」未即刻攻堅

逃過大屠殺 男童卻還對衣服染血、弄丟眼鏡向父母道歉

聖瑪利諾學區同警消加強合作 確保畢業典禮安全

記者丁曙／聖瑪利諾報導
疫情下聖瑪利諾學區曾舉辦汽車巡遊畢業典禮。（本報資料照片）
疫情下聖瑪利諾學區曾舉辦汽車巡遊畢業典禮。（本報資料照片）

華裔學生過半的聖瑪利諾學區（SMUSD）畢業典禮即將來臨，鑑於最近德州羅布小學（Robb Elementary School）發生的事件，聖瑪利諾教育總監德拉托雷（Linda de la Torre）特別會晤了該市警消首長，要求即將舉行的畢業典禮加強警衛，確保師生和家長及現場所有人的安全。

德拉托雷教育總監27日向學區和社區的師生家長發表一封公開信指出，學區將學生和教職員工的安全和福祉放在首位，希望向家長和社區保證，學區正在進行安全培訓、安全系統調試、現場監控攝像檢測、安全檢查和訪客篩查等，作為全面安全方案的一部分，保護學生和教職員工免受傷害。學區領導團隊與警察局長和消防隊長合作，不斷評估和監控校園的安全計劃的質量和有效性。

總監表示，感謝聖瑪利諾警察局，更具體地說感謝局長 Incontro 和指揮官 Tebbetts，他們非常積極地與學區合作，為學校安全領域提供急需的支持。聖瑪利諾市警局和消防局擁有訓練有素的專業人員，他們接到電話後，會在兩分鐘時間內回應學校。局長 Incontro 和警察團隊與學區的現場管理人員合作，已對學區的各校園進行巡視。在漢庭頓初中（Huntington Middle School）和聖瑪利諾高中（San Marino High School）的畢業典禮上會加強警力。此外，警員還在本周五的畢業生之夜活動期間，輪流巡邏高中校園。

最後，總監感謝整個聖瑪利諾社區都在幫助學區確保所有學校的安全。

學區 聖瑪利諾 教育總監

上一則

小史丹福學院 暑期課程招生 送上課用品

下一則

紅太陽地板城銷售美國耐磨地板

延伸閱讀

網傳攻擊RHS高中 嚇壞南加州學校 經查訊息竟出自德州

網傳攻擊RHS高中 嚇壞南加州學校 經查訊息竟出自德州
聖瑪利諾學區和警局加強合作 確保畢業典禮安全無虞

聖瑪利諾學區和警局加強合作 確保畢業典禮安全無虞
德拉瓦州州長 否決娛樂用大麻合法化 引民主黨同僚不滿

德拉瓦州州長 否決娛樂用大麻合法化 引民主黨同僚不滿
支持張奔 競選亞凱迪亞學區教委

支持張奔 競選亞凱迪亞學區教委
哈岡學區前教委郭志 再次參選

哈岡學區前教委郭志 再次參選
俄勒岡州長寶座 3女將角逐…有望迎來首位女同志州長

俄勒岡州長寶座 3女將角逐…有望迎來首位女同志州長

熱門新聞

超市的特價區日益受到華人關注。（讀者提供）

倉儲超市漲得凶… 華人「抗漲」 轉戰平價超市

2022-05-24 02:20
21日凌晨發生入室盜竊槍擊命案的核桃市 Country Hollow 20000號街區，21日傍晚仍在封鎖之中。該地區的居民不少是亞裔。（記者楊青／攝影）

核桃市入室劫案 亞裔屋主和嫌犯搏鬥奪槍 擊斃1嫌另1在逃

2022-05-22 02:20
印有「SSSS」標記的登機牌示意圖。（維基百科）

機票出現SSSS神秘代碼 華人經歷嚴格2次安檢

2022-05-22 02:19
警方現場調查。（記者啟鉻／攝影）

鑽石吧入室搶案 華裔受害者哽咽：交友不慎引狼入室

2022-05-20 02:19
案發住宅。（記者啟鉻／攝影）

核桃市入室搶劫命案 屋主為華裔

2022-05-23 02:20
兩戶外牆倒塌的商家，門口堆滿殘垣斷壁，已分辨不出具體的店面。（記者邵敏／攝影）

天普商場坍塌 6人一度被困 獲救驚魂未定「太可怕了」

2022-05-26 16:04

超人氣

更多 >
紐時：現在房子是住得起的唯一選擇 美國搬家趨勢減緩

紐時：現在房子是住得起的唯一選擇 美國搬家趨勢減緩
拉攏亞裔 好市多賣家鄉味

拉攏亞裔 好市多賣家鄉味
李立群出門透氣拉口罩 曝一下電梯就被5、6名大漢包圍

李立群出門透氣拉口罩 曝一下電梯就被5、6名大漢包圍
稱「經濟下滑是件好事」 馬斯克：我們撒錢給笨蛋們太久了

稱「經濟下滑是件好事」 馬斯克：我們撒錢給笨蛋們太久了
核桃治安惡化 銀行女客停車場被搶5000元

核桃治安惡化 銀行女客停車場被搶5000元