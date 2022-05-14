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北美文苑文學獎 得獎名單今揭曉

本報訊

「北美南加華人寫作協會」為慶祝創會35周年慶暨揭曉《北美洲文苑文學獎徵文比賽》得獎名單，將於14日下午2時至4時假蒙特利公園市世界日報大樓隆重舉行頒獎典禮，由「北美南加州華人寫作協會」會長王美與洛杉磯世界日報社長于趾琴聯合主持，駐洛杉磯台北經濟文化辦事處黃敏境處長及洛杉磯華僑文教中心陳敏永主任都應邀蒞臨頒獎。 

頒獎典禮實況將同步線上直播，因參加人士分布極廣，跨美加、亞、澳等洲，預計大半個地球都有人收看。Zoom Meeting ID: 279 356 5151, Passcode: 580986 

美西： 5月14日下午2時至4時；美東：5月14日下午5時至7時；美中美南：5月14日下午4時至6時；加拿大同美國時區。 台灣： 5月15日早上5時至7時；中國大陸：5月15日早上5時至7時。 

這項《北美洲文苑文學獎徵文比賽》是「南加作協」為擴大慶祝創會35周年及鼓勵文學創作而特別籌辦的，經過半年的縝密籌備，與海外最大華文媒體世界日報合作、「北美華人作家協會」協辦，這次徵文自今年2月1日起收件到28日截止，一共收到成人短篇小說組、散文組 及高中散文組有效作品137篇，分別來自南、北加州、紐約州、佛羅里達州、亞利桑納州、華盛頓州、俄亥俄州、北卡羅來納州、內華達州、路易斯安納州、馬里蘭州、奧勒岡州、密蘇里州、新澤西州、馬薩諸塞州、喬治亞州、印地安納州、夏威夷州、賓夕法尼亞州、德克薩斯州、維吉尼亞州；及加拿大、澳洲、台灣、中國大陸，範圍之廣令「南加作協」相當驚喜。尤其參加徵文人士對於「南加作協」舉辦這項徵文比賽，紛紛表示感謝，使「南加作協」深覺鼓勵海外華人中文寫作成果非凡，負有使命感。 

這次擔任評審的包括:著名台灣作家吳鈞堯、中國時報人間副刊主編盧美杏及旅美作家游蓬丹，他們都認為這次徵文，有這麼多作品參賽，而且作品水準相當好，實屬難能可貴。

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