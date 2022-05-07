辯論演講 助攻名校利器

聖蓋博聯合學區蓋博利諾高中多名高中畢業生，今年脫穎而出錄取全國名校。前排左一是鄭品舜。（蓋博利諾高中提供）

聖蓋博 聯合學區 蓋博利諾高中（Gabrielino High School）多名高中畢業生，今年脫穎而出錄取全國名校，其中不少人是該校演講和辯論隊員且獲得全國和加州 辯論大獎，以演講長才作為成功進入名校的敲門磚。

Gabriel Frank-McPheter獲得全國即席演講比賽第一名，獲得史丹福大學錄取。（鄭品舜提供）

Luccia Yacoub獲得加州國際演講比賽第二名，錄取約翰霍普金斯大學。（鄭品舜提供）

該校12年級畢業生Gabriel Frank-McPheter獲得全國即席演講比賽第一名（1st place National Extemporaneous Speaking），獲得史丹福大學錄取；Luccia Yacoub獲得加州國際即席演講第二名（2nd place - International Extemporaneous Speaking），成功申請到約翰霍普金斯大學。該校辯論隊的多名隊員，也分別獲得洛杉磯加大、柏克萊加大、和波莫那加州工藝大學等名校錄取。

聖蓋博學區高中辯論隊。（蓋博利諾高中提供）

蓋博利諾高中辯論隊總教練Derek L. Yuill、華裔助理教練鄭品舜（Eric PS Chen）表示，每年加州的演講和辯論比賽參賽選手都超過1000人，很多選手訓練多年，經驗豐富，競爭非常激烈，能夠勝出實在不易，全國比賽難度更高。

比賽事先不公布題目，臨時抽題，選手有30分鐘準備時間，七分鐘演講，最後還有兩分鐘回應觀眾提問。比如今年的辯論題目就涉及烏克蘭戰爭，美國與中國的外交未來方向，如何減緩通貨膨脹等等，涵蓋時事、新聞、政治、歷史、經濟、文化等等，對選手的知識結構、信息和新聞動態的掌握、權威數據和事實的運用、邏輯思維和臨場應變及個人表達等等都很有挑戰性。

聖蓋博學區高中辯論隊比賽獲獎學生和教練們。（蓋博利諾高中提供）

鄭品舜指出，該校辯論隊成員中，有些人七年級就入門，也有人九年級加入，無論先後，都要經過系統性訓練，教練們常常提出最嚴苛刁鑽的問題，迫使學生去思考和整理自己的知識和思路並清晰地表達出來。辯論高手們最終能夠過五關斬六將脫穎而出，都是經過千錘百煉，也因此得到名校青睞。

七歲隨父母從台灣移民美國的鄭品舜也是在聖蓋博聯合學區長大，高中時期加入學校辯論隊，後來進入大學學習政治學，再入神學院深造，畢業後受聘聖蓋博聯合學區高中辯論隊，擔任助理教練至今21年。聖蓋博學區辯論隊的另一位華裔助理教練葉自然，當年也是鄭品舜的學生，自紐約大學經濟研究生畢業後，回到學區幫助學弟妹。

「申請名校的孩子，大家都有很高的分數，所以獨特性非常重要」，鄭品舜認為，多年來該校辯論隊學生中每年都有不少人錄取名校，辯論和演講長才為他們加分。