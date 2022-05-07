我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

官員：國會若不追加防疫經費 白宮估今年秋冬1億人染疫

調查：把疫情責怪亞裔的美國人翻倍 質疑忠誠者也大增

辯論演講 助攻名校利器

記者楊青／聖蓋博報導
聖蓋博聯合學區蓋博利諾高中多名高中畢業生，今年脫穎而出錄取全國名校。前排左一是鄭品舜。（蓋博利諾高中提供）
聖蓋博聯合學區蓋博利諾高中多名高中畢業生，今年脫穎而出錄取全國名校。前排左一是鄭品舜。（蓋博利諾高中提供）

聖蓋博聯合學區蓋博利諾高中（Gabrielino High School）多名高中畢業生，今年脫穎而出錄取全國名校，其中不少人是該校演講和辯論隊員且獲得全國和加州辯論大獎，以演講長才作為成功進入名校的敲門磚。

Gabriel Frank-McPheter獲得全國即席演講比賽第一名，獲得史丹...
Gabriel Frank-McPheter獲得全國即席演講比賽第一名，獲得史丹福大學錄取。（鄭品舜提供）

Luccia Yacoub獲得加州國際演講比賽第二名，錄取約翰霍普金斯大學。（鄭...
Luccia Yacoub獲得加州國際演講比賽第二名，錄取約翰霍普金斯大學。（鄭品舜提供）

該校12年級畢業生Gabriel Frank-McPheter獲得全國即席演講比賽第一名（1st place National Extemporaneous Speaking），獲得史丹福大學錄取；Luccia Yacoub獲得加州國際即席演講第二名（2nd place - International Extemporaneous Speaking），成功申請到約翰霍普金斯大學。該校辯論隊的多名隊員，也分別獲得洛杉磯加大、柏克萊加大、和波莫那加州工藝大學等名校錄取。

聖蓋博學區高中辯論隊。（蓋博利諾高中提供）
聖蓋博學區高中辯論隊。（蓋博利諾高中提供）

蓋博利諾高中辯論隊總教練Derek L. Yuill、華裔助理教練鄭品舜（Eric PS Chen）表示，每年加州的演講和辯論比賽參賽選手都超過1000人，很多選手訓練多年，經驗豐富，競爭非常激烈，能夠勝出實在不易，全國比賽難度更高。

比賽事先不公布題目，臨時抽題，選手有30分鐘準備時間，七分鐘演講，最後還有兩分鐘回應觀眾提問。比如今年的辯論題目就涉及烏克蘭戰爭，美國與中國的外交未來方向，如何減緩通貨膨脹等等，涵蓋時事、新聞、政治、歷史、經濟、文化等等，對選手的知識結構、信息和新聞動態的掌握、權威數據和事實的運用、邏輯思維和臨場應變及個人表達等等都很有挑戰性。

聖蓋博學區高中辯論隊比賽獲獎學生和教練們。（蓋博利諾高中提供）
聖蓋博學區高中辯論隊比賽獲獎學生和教練們。（蓋博利諾高中提供）

鄭品舜指出，該校辯論隊成員中，有些人七年級就入門，也有人九年級加入，無論先後，都要經過系統性訓練，教練們常常提出最嚴苛刁鑽的問題，迫使學生去思考和整理自己的知識和思路並清晰地表達出來。辯論高手們最終能夠過五關斬六將脫穎而出，都是經過千錘百煉，也因此得到名校青睞。

七歲隨父母從台灣移民美國的鄭品舜也是在聖蓋博聯合學區長大，高中時期加入學校辯論隊，後來進入大學學習政治學，再入神學院深造，畢業後受聘聖蓋博聯合學區高中辯論隊，擔任助理教練至今21年。聖蓋博學區辯論隊的另一位華裔助理教練葉自然，當年也是鄭品舜的學生，自紐約大學經濟研究生畢業後，回到學區幫助學弟妹。

「申請名校的孩子，大家都有很高的分數，所以獨特性非常重要」，鄭品舜認為，多年來該校辯論隊學生中每年都有不少人錄取名校，辯論和演講長才為他們加分。

學區 加州 聖蓋博

上一則

南加沙頓海鋰潛在年產量60萬噸 超越全球

下一則

洛縣工作場所和學校群聚風險高 K-12確診增數倍

延伸閱讀

洛杉磯縣博覽會恢復 今後每年5月舉辦

洛杉磯縣博覽會恢復 今後每年5月舉辦
加州年長無證移民納健保 團體：不影響身分

加州年長無證移民納健保 團體：不影響身分
沙加緬度聯合學區教師 課堂發言N開頭字被檢舉種族主義

沙加緬度聯合學區教師 課堂發言N開頭字被檢舉種族主義
金山學區薪資系統崩潰 有教師上月沒領到薪水

金山學區薪資系統崩潰 有教師上月沒領到薪水
洛縣檢長再挨告 4名高階檢察官控不當降調

洛縣檢長再挨告 4名高階檢察官控不當降調
南加父母虐待並殺害1歲兒 兒子身上傷痕累累

南加父母虐待並殺害1歲兒 兒子身上傷痕累累

熱門新聞

谷愛凌已經抵達美國。（取材自微博）

世界晚報╱谷愛凌全家搭私人飛機離開中國抵達紐約

2022-04-30 20:55
聖地牙哥8號公路上27日發生華裔研究生杜宇浩涉嫌襲警事件，圖右上方的車輛，在他駕駛時自撞上中央分隔島。（NBC）

UCSD華裔研究生自撞車禍 還奪槍射傷巡邏警員

2022-05-02 02:20
中美航班結束了為期三個月的熔斷後又進入40%的座位限流狀況，導致很多人即使買到回中國的機票，也要擔心自己會因為限流被「踢」下航班。（檔案圖）

中美航班限流 載客率40% 華人返中憂上不了飛機 升艙等或付費選座

2022-05-01 02:20
南加州80多個城市自6月1日起，每周每戶室外只能澆水一次。（本報檔案照）

南加十餘華人城市6月起澆水設限 每周只能一次

2022-04-30 02:20
經過一路的奔波，薛良權終於回到洛杉磯。（薛良權提供）

上海封城最後一刻 南加華人經歷千辛萬苦及時離開

2022-05-01 20:08
工人正在幫符合條件的家庭安裝太陽能板。（ABC7截圖 ）

加州公司替中低收入家庭免費安裝太陽能板 電費大降

2022-05-01 17:16

超人氣

更多 >
恭喜 昆凌生了 周杰倫罕見曝光三女兒正面照

恭喜 昆凌生了 周杰倫罕見曝光三女兒正面照
買房難…30年房貸利率升至5.27% 創13年來新高

買房難…30年房貸利率升至5.27% 創13年來新高
研究：Omicron並未消滅Delta Delta恐捲土重來

研究：Omicron並未消滅Delta Delta恐捲土重來
華府智庫：中國經濟脅迫多無效 反招致反效果

華府智庫：中國經濟脅迫多無效 反招致反效果
調查：把疫情責怪亞裔的美國人翻倍 質疑忠誠者也大增

調查：把疫情責怪亞裔的美國人翻倍 質疑忠誠者也大增