瑪麗蒙特加州大學 將於今夏永久關閉

有半世紀歷史的瑪麗蒙特加州大學,將於今夏關閉。(瑪麗蒙特加州大學臉書)

不敵新冠肺炎疫情 困境,有半世紀歷史的洛杉磯 縣私立天主教瑪麗蒙特加州大學 (Marymount California University)將於今夏永久關閉,走入歷史。

該大學聲明表示,由於入學率下降、成本上升和新冠疫情大流行,這所位於派洛斯福德斯半島(Palos Verdes Peninsula)的文理學院,近年來一直處於困境。

該校校長馬科特(Brian Marcotte)說,「做出這個決定並不容易,但我們覺得最重要的事,是讓每個人都有時間制定計畫。我們現在的重點是幫助我們學生、教職員工。」

該校有500名全時學生和140名全職員工。所有課程將於8月夏季學期結束。

與此同時,瑪麗蒙特加州大學將幫助學生轉入其他學院或大學,並替教職員工尋找新工作。課程結束後,只有少數員工會留下來進行相關收尾工作。

這所學校由瑪麗聖心教會(Religious of the Sacred Heart of Mary)於1968年創辦,當時名為瑪麗蒙特派洛斯福德斯學院(Marymount Palos Verdes College),為一所兩年制學院。2013年更名為瑪麗蒙特加州大學,提供四年制大學與研究生學位。