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瑪麗蒙特加州大學 將於今夏永久關閉

美聯社／洛杉磯電
有半世紀歷史的瑪麗蒙特加州大學，將於今夏關閉。（瑪麗蒙特加州大學臉書）
有半世紀歷史的瑪麗蒙特加州大學，將於今夏關閉。（瑪麗蒙特加州大學臉書）

不敵新冠肺炎疫情困境，有半世紀歷史的洛杉磯縣私立天主教瑪麗蒙特加州大學（Marymount California University）將於今夏永久關閉，走入歷史。

該大學聲明表示，由於入學率下降、成本上升和新冠疫情大流行，這所位於派洛斯福德斯半島（Palos Verdes Peninsula）的文理學院，近年來一直處於困境。

該校校長馬科特（Brian Marcotte）說，「做出這個決定並不容易，但我們覺得最重要的事，是讓每個人都有時間制定計畫。我們現在的重點是幫助我們學生、教職員工。」

該校有500名全時學生和140名全職員工。所有課程將於8月夏季學期結束。

與此同時，瑪麗蒙特加州大學將幫助學生轉入其他學院或大學，並替教職員工尋找新工作。課程結束後，只有少數員工會留下來進行相關收尾工作。

這所學校由瑪麗聖心教會（Religious of the Sacred Heart of Mary）於1968年創辦，當時名為瑪麗蒙特派洛斯福德斯學院（Marymount Palos Verdes College），為一所兩年制學院。2013年更名為瑪麗蒙特加州大學，提供四年制大學與研究生學位。

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