陳肇新：斯坦福大學 最愛學生「獨一無二」

全美大學成功策略創辦人陳肇新博士。（檔案照）

世界日報「2022春季教育 規劃講座」23日，主講人陳肇新就「斯坦福大學成功錄取的申請策略」與觀眾分享成功經驗。他表示，學生只有獨一無二特質，才能獲得斯坦福大學青睞。

陳肇新說，有學生高興地說自己獲斯坦福大學錄取，對於今年16歲或17歲高中畢業生來說，或許稱得上最激動的消息。為什麼呢，因為斯坦福大學2022年的新生錄取率降低了二至三個百分點，錄取難度甚至超過了哈佛大學 ，以及其它名校比如耶魯 、MIT、普林斯頓大學等。那麼在錄取率新低形勢下，如何獲得斯坦福大學青睞？陳肇新認為，增加特質，強化競爭優勢，進入該校的機會就會增大。

陳肇新在講解中，分析斯坦福大學成功錄取的申請策略，通過六個案例分析如何把興趣培養成專長，如何用策略把學生的暑期研究、社區實踐、學校活動以及社會貢獻聯繫起來，塑造成獨一無二的競爭優勢，並且展現在申請文書裡。

他強調，斯坦福大學需要學生「獨一無二」，除了具有優良學術成績作為基礎，還需要把特質與社會公益貢獻相結合，轉化為獨一無二的競爭優勢。而該大學要錄取的學生，就是未來能成為一個領域的專家，不僅具有獨特的世界觀，有個人智慧、學術智慧，以及成為一個領域專家的智慧，而絕不是華人常說的「書呆子」。