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周迪：會推銷自己 申請名校勝算大

記者啟鉻╱洛杉磯報導
豪杰訓練中心創辦人周迪。（資料圖）
豪杰訓練中心創辦人周迪。（資料圖）

世界日報23日舉辦「2022春季教育規劃講座」，豪杰訓練中心創辦人兼主任周迪主講「如何成為大學申請真正贏家」，她指出，華裔家庭子女一定要學會推銷自己，能夠做到「環環相扣」，最終成為職場領導精英和人生贏家。

她說，學生要進入名校，需要具備「等邊三角形」能力，即學業、課外活動和義工、論文和面試。頂尖私立大學招生有個原則，要錄取的學生能在未來成為行業的領導精英，而且還具備寫作、表達能力。華裔學生應學會推銷自己，跟頂尖大學做交易，贏得錄取和高額獎學金。

周迪說，華裔孩子往往求勝心切，但必須學會「環環相扣」。此外要有快樂人生，以正面思維挑戰困難，想辦法解決問題。有的華裔學生成績很好，但過於謙卑，所以在名校申請面試時就會造成招生官員的誤解。周迪強調「環環相扣」四個字，華裔學生一定要學會與人相處，而不是把所有心思都放在補習考試拿高分上。

她指出，要進入頂尖私立名校，重要的是培養核心價值及強有力的寫作、溝通和領導能力，具備人文素養、純淨的心靈、慈悲和無私的胸懷，這些因素在實際操作中，都是「環環相扣」的。周迪說，因為頂尖大學都有共同的敎育理念和目標，畢業生進入職場要成為領導團隊的精英，而不是普通白領上班族。

豪杰訓練中心專攻常春藤盟校和頂尖私立大學的申請，協助學生爭取到高額獎學金，成功進入名校。

華裔 招生 面試

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