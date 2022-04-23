世報線上教育講座 23日有8場升學指南

世界日報「2022春季升學規劃講座」將於周六（4月23日）下午1時至5時，通過Zoom Meeting舉辦。

世界日報「2022春季升學規畫講座」將於4月23日（周六）下午1時至5時，通過Zoom Meeting舉辦，邀請六位教育 界專家進行八場演講，將分析最新的大學招生政策趨勢，答疑解惑，為亞裔 學生及家長提供滿滿的資訊。

線上講座位置有限，目前尚有少許名額，有興趣參加的家長和學生歡迎儘快報名，報名可掃描二維碼（如附圖）註冊。如欲了解更多詳情，可洽323-268-4982轉250。

當天八場精采講座是：下午1點至1點半，由陳肇新博士主講：美國醫療職業選擇及申請策略；1點半至2點，由陳肇新博士主講：醫學院成功錄取，從案例分析看培訓規畫及申請策略（英文演講）；2點至2點半，Admission Masters總裁Jenny Wheatley主講：如何成為富有競爭力的申請人；2022年錄取學生背後的奧祕（英文演講）；2點半至3點，飛達教育創辦人兼執行長魏昕主講：2022史上「最慘烈」亞裔學生申請季的啟示；3點至3點半，大學助學金及稅務規畫專家Michael Chen主講：高收入家庭，如何規畫得到大學助學金；3點半至4點，豪杰訓練中心創辦人周主任主講：如何成為大學申請真正的贏家；4點至4點半，史丹福領袖教育策畫執行長Angie王主講：輕鬆地跳出配額，成功進入頂尖大學；4點半至5點，由陳肇新博士主講：史丹福大學 ，成功錄取的申請策略（英文演講）。