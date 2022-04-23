磁性高中大學落榜派對 助學生宣洩怨氣與失落

被洛杉磯加大、聖地牙哥加大與爾灣加大拒絕的學生，一些人後來收到聖塔芭芭拉加大錄取信。(UCSB)

碎紙機的工作聲、陣陣高呼的歡樂聲，洛杉磯市中心磁性高中（Magnets High School）日前替應屆畢業生舉辦的「大學落榜派對」（college rejection party），讓學生們有出口宣洩「無法被心目中大學錄取」的怨氣與失落。

洛杉磯時報報導，該高中237名2022年畢業生平均根基相較弱勢，但他們平均成績卻相當出色。許多學生的父母來自拉丁美洲或亞洲第一代移民，家長沒念過大學，從事廚師或服務業、工廠工人、保安等藍領工作。

這場派對在學校圖書館舉行，大學輔導顧問麥基（Lynda McGee）站在前面。只有持遭大學拒絕信件的12年級學生才能入場，他們按照儀式，用碎紙機銷毀這些壞消息。

遭拒絕次數最多的學生，可獲得紙冠和50元書店禮卡，每個人都可獲得冰淇淋聖代。

四名學生首先把「加州理工學院」拒絕信放入碎紙機，學生們噓聲不斷，高喊「加州理工配不上你們」，接著是碎紙機的歡呼聲。

事實上，該校幾乎所有高中生都被大學錄取。儘管加大(UC )去年申請人數激增，錄取率下降，但該校申請加大的學生中，有70%錄取2021年秋季班，56名申請柏克萊加大 的學生，有22人錄取。

這些學生在沒有高價顧問和導師的幫助下，順利完成大學申請，他們仰賴學校教師與輔導顧問，創造嚴謹的校園氛圍。

父母親來自中國的關子儀（Zuyi Guan，譯音），GPA 4.4。她在華埠激進主義中培養領導才能，幫助她在疫情期間，成功替開餐館的父母，申請到10萬元聯邦小企業貸款。

她被柏克萊加大、南加大、洛杉磯加大 和達特茅斯（Dartmouth）等大學錄取，但爾灣加大 卻拒絕她。她傾向去耶魯大學，該校提供她經濟援助，每年只需不到2700元，即可接受常春藤聯盟教育。

麥基說「對你們一些人來說，耶魯大學帶走了你，然爾灣加大卻沒有？大學錄取就是這麼不可預測」。

對赫南德茲（Kevin Hernandez）來說，今年招生最糟糕的時刻，是同一天收到洛杉磯加大、聖地牙哥加大與爾灣加大的拒絕信。他害怕告訴母親，一位來自墨西哥移民，從事管家工作。還好他後來收到聖塔芭芭拉加大電腦工程系錄取信，「我從錯誤中吸取教訓」。

而在柏克萊加大「開獎」當天，Kenji在麥基辦公室用手提電腦開啟學校通知信，隨即從椅子上跳起來，柏克萊加大接受他，且提供足夠的經濟援助。

他還在權衡哈維穆德學院（Harvey Mudd College）與密西根大學，這兩所大學都提供他全額獎學金。他的夢想是從事天體物理，有豐厚的薪水，「讓我擺脫貧困」。

Kristina失去了首選，達特茅斯學院，但她被河濱加大錄取。「的確，在處理拒絕信時會有些低潮」她說，「但我最後告訴自己，沒進去也沒關係，總體來說，你的經歷是積極的。」

該校校長Sarah Usmani說，舉辦拒絕派對的意義是，「拒絕意味著你嘗試過，他們都會擁有美好未來。」

麥基說，她讓學生們哀悼著被拒絕，「然後是，讓我們看看積極的一面，讓我們找到合適的學校，讓我們看看獎學金的機會。」