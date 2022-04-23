西來大學30周年校慶 華人辦學典範

西來大學校長謝明華慶祝建校30周年向新聞界演講。（記者丁曙／攝影）

西來大學(University of the West )30周年校慶活動4月21日下午在校園大禮堂隆重舉行，自創校以來已有3500位學生入學，其中1700人攻讀學位，900位學生獲頒學位，另有900學生取得結業證書。

當日，校園內張燈結彩。西來大學校長謝明華指出，西來大學是台灣佛光山星雲大師在海外創立的第一所大學，「以教育 培養人才」是星雲大師畢生著力的弘願。三十而立，碩果累累，為佛教興學寫下了里程碑。然而，西來大學又是一個非牟利單位，所有經費皆是社團捐助、善長贊助以及政府補助，因此學校才能維持運作，藉此衷心感謝。

謝明華指出，目前西來大學設立了宗教學系、佛教佈教師系、工商管理學系、心理學系、英語文學系、社會人文學系等，以及五種證書學程，涵蓋不同的博碩士研究所及四年制大學部學位課程。另還有英語密集課程，以及寒暑假的短期遊學課程等。

西來大學將整合人文學科傳統與全球視野，增設佛教心理學系、線上佛教宗 教師學系、線上職業/高級工商管理碩士等。謝明華表示，自己任職校長才兩年，未來任重道遠，她的理念是把西來大學辦成一所小而精緻，富有特色，多元化，國際性，有較高知名度的大學。