我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

頓巴斯戰場對俄軍有利 西方官員：普亭仍可能獲勝

馬斯克魅力：他喊收購推特 十餘家華爾街銀行排隊出錢

加大、州大約36萬學生 今秋可獲「中產階級獎學金」

編譯組／綜合報導
加大與州大共約36萬名學生今秋起可獲「中產階級獎學金」。(美聯社)
加大與州大共約36萬名學生今秋起可獲「中產階級獎學金」。(美聯社)

被稱為「中產階級獎學金2.0」(Middle Class Scholarship 2.0)的無債計畫(debt-free program)，將於今夏獲得首筆經費；州議會與州長紐森去年州預算案承諾提供6.32億元，將於今年開始資助加州大學(UC)與加州州立大學(Cal State)系統約36萬名學生。

若這筆經費於今年6月出現在州預算內容當中，預計將有24萬6000名州大學生、11萬4000名加大系統學生獲得援助，協助他們自今年秋天開始的教育經費支出。加州其他校區包括社區學院學生則不具資格獲得獎學金。

獎學金經費將對家庭收入低於20萬1000元的中低階層學生產生直接影響。學生所獲確切資助獎學金額不等，計畫第一階段將發放1000元至3000多元不等獎助金。較高家庭收入學生通常會獲得較大金額的獎學金，以彌補他們較難自其他州與聯邦獎助金中獲得足夠的補助。

若立法人士通過整個獎學金計畫總額的26億元，今年秋天承諾發放的6.32億元經費，將是加州資助中產階級獎學金計畫總預算的24%。

即使僅發放部分獎學金，若立法人士實際資助並持續這項計畫，也可能降低學生債務負擔。根據「CalMatters」分析聯邦數據，加大與加州大學校園系統中，向聯邦借貸教育貸款、並於2019-20學年度畢業的學生，一般借貸金額約為1萬5000元，部分學生可能也透過私人借貸，或由父母獲得聯邦貸款。

加州立法機關與紐森正在考慮，是否基於現有計畫擴大設立增強型中產階級獎學金。擴增加州助學金計畫(Cal Grant program)意味著將有額外約3萬6000名學生，會在加大與州大獲得全額學費資助。另外還有10萬9000名社區學院學生可獲1648元的非學費補助，若他們轉至加大或州大，還可能獲免學費資助。

大部分大學要求學生於5月1日之前承諾入學並繳納訂金。不過，負責處理獎學金事宜的州屬機構「加州學生獎助委員會」(California Student Aid Commission)3月份告知立法人士，可能將直到7月才能通知學生獎學金的金額。

加州大學 預算 紐森

上一則

南巴沙迪那老屋上市130萬 250萬售出 專欄作家批一句話

下一則

房市熱度不退 利率站上5% 買家還猛加價搶房

延伸閱讀

強制遊民心理治療 紐森陷困境

強制遊民心理治療 紐森陷困境
加大、州大36萬學生 今秋起可獲「中產階級獎學金」

加大、州大36萬學生 今秋起可獲「中產階級獎學金」
通膨抵消加薪 加州勞工短缺問題仍嚴重

通膨抵消加薪 加州勞工短缺問題仍嚴重

加州學童強制接種令 延至明夏實施

加州學童強制接種令 延至明夏實施
加州將撥3.12億美化高速公路沿線 創3600職缺

加州將撥3.12億美化高速公路沿線 創3600職缺
車欠費、不合格 加州擬不補貼油價

車欠費、不合格 加州擬不補貼油價

熱門新聞

明星潔西卡艾芭也愛吃火鍋。（取自潔西卡艾芭Instagram）

美大牌影星在南加吃海底撈火鍋 被華人顧客認出

2022-04-17 20:11
亞凱迪亞市4月17日發生一起持槍搶劫案件。（記者邵敏／攝影）

劫匪深夜闖進洛縣華人好區豪宅 綑綁夫婦偷走特斯拉

2022-04-18 18:36
2016 年 3 月23日，韓偉東醫師一家被滅門，此照片是當時才五歲的女兒Emily。（檔案照）

中醫韓偉東一家三口滅門案 兇手被判3個無期徒刑、不得假釋

2022-04-18 02:20
Cissy還保留著韓醫生的微信，其頭相是女兒的照片。（Cissy提供）

南加中醫師滅門案落幕 好友還原一家人生前細節

2022-04-19 18:57
Naomi的臉上被從眉心到下巴劃了長長的一道血痕，手上也有傷。（Naomi提供）

當街被搶車鑰匙 「擼鐵」華女制伏白女搶匪

2022-04-19 02:19
洛杉磯男屋主周末晚在家看電視，遭遇多名蒙面歹徒入室搶劫。（KTLA）

洛杉磯居民在家看電視 多名蒙面歹徒上門搶劫竟還自拍

2022-04-18 14:41

超人氣

更多 >
兩個兒子遭退學 歐巴馬妻舅羅賓森狀告私立學校

兩個兒子遭退學 歐巴馬妻舅羅賓森狀告私立學校
紐約殺人棄屍案偵破 44歲雜活工被捕

紐約殺人棄屍案偵破 44歲雜活工被捕
台積電美國廠招不到人？原來這要求最讓美國人卻步

台積電美國廠招不到人？原來這要求最讓美國人卻步
影／拳王泰森飛機上暴怒 把「不識相」乘客揍到流血

影／拳王泰森飛機上暴怒 把「不識相」乘客揍到流血
想到美國工作嗎？台積電21廠技術員職缺開出3條件

想到美國工作嗎？台積電21廠技術員職缺開出3條件