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陳肇新分享史丹福錄取策略

【洛杉磯訊】
陳肇新醫學博士將向學生和家長分享史丹福大學（Stanford Univ.）成功錄取的申請策略。（陳肇新提供）
陳肇新醫學博士將向學生和家長分享史丹福大學（Stanford Univ.）成功錄取的申請策略。（陳肇新提供）

世界日報「2022春季升學規畫講座」將於4月23日（周六）下午1時至5時，通過Zoom Meeting舉辦，邀請六位教育界專家進行八場演講，當天下午4時30分至5時，陳肇新醫學博士將向學生和家長分享史丹福大學（Stanford Univ.）成功錄取的申請策略。

大學放榜，有的學生在思考入學選擇，有的學生在給Waitlist的學校寫信爭取後補名額，有的學生則在考慮兩年後從社區學校轉學。2021年和2022年兩個疫情後的升學年，加州大學（UC）和大部分私立學校都採用選擇性提交標化成績，從而申請人數大幅度增加，錄取率明顯降低。學生不能單靠分數成功錄取，高中的學生在升學規劃上應該如何塑造專業優勢，11年級的學生又該如何利用申請文書來展現自己呢？

畢業於常春藤名校普林斯頓大學（Princeton Univ.）的陳肇新醫學博士，擁有多年從醫及升學顧問經驗。曾擔任UCLA醫學院臨床教授，同時參與普林斯頓大學、紐約大學Mount Sinai醫學院和UCLA醫學院招生辦公室審核及面試工作。學生經過他的申請策略和申請文章的輔導，今年大部分學生都取得滿意的錄取結果，被常春藤學校和史丹福大學錄取，成績分數一般的學生也能通過獨特的申請文章被名校錄取。

陳肇新將在23日下午4時30分至5時，分享史丹福大學成功錄取的申請策略，通過案例分析如何把興趣培養成專長，如何用策略把學生的暑期研究、社區實踐、學校活動以及社會貢獻聯繫起來，塑造成獨一無二的競爭優勢，並且展現在申請文章裡。陳博士一對一的升學規劃，更能個性化地培養學生，針對學生的專業發展需求來規劃暑期項目，專精輔導申請文章和面試培訓，提升學生成功進入名校的機會。微信諮詢或獲取講座鏈接：uscollegesuccess，電話：626-826-2833。

線上講座位置有限，目前尚有少許名額，有興趣參加的家長和學生歡迎儘快報名，報名可掃...
線上講座位置有限，目前尚有少許名額，有興趣參加的家長和學生歡迎儘快報名，報名可掃描二維碼（如附圖）註冊。如欲了解更多詳情，可洽323-268-4982轉250。

升學 醫學 史丹福大學

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