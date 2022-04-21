魏昕：最慘烈申請季學啟示

來自飛達教育創辦人兼執行長魏昕將主講「2022史上『最慘烈』亞裔學生申請季的啟示」。（魏昕提供）

世界日報「2022春季升學規劃講座」將於周六（4月23日）下午1時至5時，通過Zoom Meeting舉辦。飛達教育創辦人兼執行長魏昕將主講「2022史上『最慘烈』亞裔 學生申請季的啟示」。

魏昕在1982年以全額獎學金被著名常春藤 大學 - 賓州大學錄取， 隨後在華爾街及硅谷成功創業，在此期間，他也擔任過賓大的錄取面試官，為常春藤母校挑選出類拔萃的未來菁英。他表示，今年全美藤校和加大系統學校的錄取情況雖然還沒完全出來，但是從身邊各種案例顯示，今年對亞裔學生來說絕對稱得上慘烈。

他說，那些在學校拿全A，學習最好的學生卻沒有拿到UC系統頂尖大學的錄取通知，一個條件非常好的學生最終也只拿到一個戴維斯加大（UC Davis）的錄取。目前的局面肯定是比大多數家長想像的更慘，背後原因很多，其中主要是UC系統招生 大政策改變，雖然2020年通過法律手段按社會各個族裔配額比例來招生的法規沒有獲得通過，但是很多學校，尤其是加大系統還是會按照這個方向改變招生政策。根據去年招生族裔比例看，非裔和西裔在新生群的比例顯然比十年前大幅增長。

對那些來自中國的國際生情況就更慘烈，因為疫情關係，很多學生拿到錄取名額卻無法入學。因此很多大學在接受學生也會考慮學生是否能夠報到的問題，因為報到率下降，對學校排名也會有直接影響，因此中國國際學生這兩年會面對更艱難的挑戰。

他說，現在申請人數多，導致學校競爭更為激烈，因此招生標準越來越嚴格。現在學校的錄取率只有4%，而幾十年前學校的錄取率都超過10%。想去名校的學生，一定要在課外活動下工夫。

面對新的形勢，魏昕建議華人家長改變學生只要學習好有才藝，上好學校沒問題的傳統思維。僅僅學習好和有才藝是不行的，要從各個方面抓，除了提升自身能力，還要品性、關注社會和他人。像他每年寒暑假，都會帶著來自全球各地的高中生，深入中國或尼泊爾等貧困地區，從事環境保護、農村公共健康、和孤兒院重建等公益項目，教育並培養他們成為有理想、有抱負、有社會責任感和貢獻心的青少年。