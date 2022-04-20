陳肇新談錄取醫學院 從案例分析策略

線上講座位置有限，目前尚有少許名額，有興趣參加的家長和學生歡迎儘快報名，報名可掃描二維碼（如附圖）註冊。如欲了解更多詳情，可洽323-268-4982轉250。

世界日報「2022春季升學 規畫講座」將於4月23日（周六）下午1時至5時，通過Zoom Meeting舉辦，邀請六位教育界專家進行八場演講，其中畢業於常春藤名校普林斯頓大學（Princeton Univ.）的陳肇新醫學 博士，將先後進行三場演講，前兩場的演講自下午1時至2時，每場半小時的演講主題分別是「美國醫療職業選擇及申請策略」和「醫學院成功錄取，從案例分析看培訓規畫及申請策略（英文演講）」。

新冠（COVID）疫情的持續影響，既增加了醫療需求也加快了醫護人員退休潮的到來，把原本的醫護職業缺口拉得更大。醫學院錄取率只有4%-5%，學生不能單靠GPA和MCAT分數、醫院義工和醫學研究來申請醫學院，需要運用策略把臨床經驗、醫學發明和對疾病的專長聯繫起來，才能在申請文章裡展示自己的醫學專長和熱情投入。面對如此大的需求，如此高的申請門檻，有志向投身醫療工作的學生，除了醫生（MD/DO）還可以選擇助理醫生（PA）、看診護士（NP）及註冊護士（RN），這些都是未來十年需求增長高達10%-50%的職業，尤其在加州時薪遠遠高於全國平均水平。

陳肇新醫學博士從醫30年，擁有多年升學顧問經驗。曾擔任UCLA醫學院臨床教授，同時參與普林斯頓大學、紐約大學Mount Sinai醫學院，和UCLA醫學院招生辦公室審核及面試 工作。一對一輔導，制定符合學生醫學興趣的研究及實踐計劃，運用多年臨床經驗和申請策略，為學生塑造獨一無二的競爭優勢和申請文章，並提供面試培訓。

他將在23日（週六）下午1時的演講介紹助理醫生（PA）、看診護士（NP）及註冊護士（RN）的申請策略。如果醫學預科（Pre-Medical）成績不理想的學生，如何通過大學學士畢業後醫學課程（Post-Baccalaureate Program），再一次提高GPA及MCAT分數，更加深入臨床學習及實驗室研究工作，從而增加醫學院錄取機會。

同日下午1時30分的演講，他會通過申請醫學院的學生案例，來講解學生在準備階段的各種申請迷思，以及什麼是醫學、如何回答Why Medicine的問題，更重要是如何規劃有重點有關聯的臨床經驗和醫學研究，如何在文章裡展現自己的醫學熱情和投入。講座微信諮詢或獲取講座鏈接：uscollegesuccess，電話：626-826-2833。