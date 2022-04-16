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申請名校 寫真實感人論文展現個人特質

記者丁曙╱洛杉磯報導
史坦福領袖教育執行長Angie王。（業者提供）
史坦福領袖教育執行長Angie王。（業者提供）

高中畢業生今年申請名校遭遇新挑戰，疫情爆發後不要求甚至不看標準化考試SAT╱ACT成績，對於擅長考試的亞裔學生少了一個展現優勢的舞台。史坦福領袖教育執行長Angie王提出，以變應變、搶占先機，盡早規劃，盡早準備！

世界日報「2022春季升學規劃講座」將於下周六（4月23日）下午1時至5時，通過Zoom Meeting舉辦。Angie王的主講時段是下午4點至4點半，

Angie王說，名校取消標準考試，導致大學申請人數大幅提升。申請大學需要提前規劃的項目很多，包含但不僅限於：申請人領導力、選修AP課程、保持GPA好成績、撰寫論文、推薦信、申請獎學金、課外活動、社區服務等。

她分析，以前亞裔生擁有考試成績優勢，現在全變了。因此亞裔生也要以變應變，在其它項目下功夫。例如，用心寫出一篇真實感人的申請論文(Essays)，介紹自己的領導能力、社區服務的貢獻、暑期實習特別是在大學實驗室做研究取得成就，會受到頂尖大學重視。

她指出，亞裔生可以在「提早」方面下功夫。例如，在11年級暑假就開始準備，盡早瞭解所有大學的申請截止日期，準備好各種申請文件，瞭解大學相關專業入學要求等，以及提早申請獎學金等。

Angie王介紹，如何拿到最多的獎╱助學金，可以負擔大學四年的食宿費用、旅行開支及學習用品等，例如，Quest Bridge Program（探索橋）大學獎學金是一個很好的選項，將美國最傑出的低收入青年與領先的高等教育機構和未來的生活機會聯繫起來，通過招募、培養和激勵學生——從高中到大學直至早期職業生涯，旨在幫助有才華的低收入學生進入名校，並支持他們在各自的職業和社區中取得成功。該獎學金申請每年 6 月開放，今年申請截止日期為9月 1 日。

此外，申請人可以發揮的方面還有許多地方，她將在講座中做深入解釋。

史坦福領袖教育培訓少年學子。（業者提供）
史坦福領袖教育培訓少年學子。（業者提供）
線上講座位置有限，目前尚有少許名額，有興趣參加的家長和學生歡迎儘快報名，報名可掃...
線上講座位置有限，目前尚有少許名額，有興趣參加的家長和學生歡迎儘快報名，報名可掃描二維碼（如附圖）註冊。如欲了解更多詳情，可洽323-268-4982轉250。

亞裔 低收入 教育

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