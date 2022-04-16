申請名校 寫真實感人論文展現個人特質

史坦福領袖教育執行長Angie王。（業者提供）

高中畢業生今年申請名校遭遇新挑戰，疫情爆發後不要求甚至不看標準化考試SAT╱ACT成績，對於擅長考試的亞裔 學生少了一個展現優勢的舞台。史坦福領袖教育 執行長Angie王提出，以變應變、搶占先機，盡早規劃，盡早準備！

世界日報「2022春季升學規劃講座」將於下周六（4月23日）下午1時至5時，通過Zoom Meeting舉辦。Angie王的主講時段是下午4點至4點半，

Angie王說，名校取消標準考試，導致大學申請人數大幅提升。申請大學需要提前規劃的項目很多，包含但不僅限於：申請人領導力、選修AP課程、保持GPA好成績、撰寫論文、推薦信、申請獎學金、課外活動、社區服務等。

她分析，以前亞裔生擁有考試成績優勢，現在全變了。因此亞裔生也要以變應變，在其它項目下功夫。例如，用心寫出一篇真實感人的申請論文(Essays)，介紹自己的領導能力、社區服務的貢獻、暑期實習特別是在大學實驗室做研究取得成就，會受到頂尖大學重視。

她指出，亞裔生可以在「提早」方面下功夫。例如，在11年級暑假就開始準備，盡早瞭解所有大學的申請截止日期，準備好各種申請文件，瞭解大學相關專業入學要求等，以及提早申請獎學金等。

Angie王介紹，如何拿到最多的獎╱助學金，可以負擔大學四年的食宿費用、旅行開支及學習用品等，例如，Quest Bridge Program（探索橋）大學獎學金是一個很好的選項，將美國最傑出的低收入 青年與領先的高等教育機構和未來的生活機會聯繫起來，通過招募、培養和激勵學生——從高中到大學直至早期職業生涯，旨在幫助有才華的低收入學生進入名校，並支持他們在各自的職業和社區中取得成功。該獎學金申請每年 6 月開放，今年申請截止日期為9月 1 日。

此外，申請人可以發揮的方面還有許多地方，她將在講座中做深入解釋。