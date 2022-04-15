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阮桂銘 獲頒洛州大傑出校友

【洛杉磯訊】
William A. Covino （左）向阮桂銘博士頒發傑出校友榮譽。（華美博物館提供）
William A. Covino （左）向阮桂銘博士頒發傑出校友榮譽。（華美博物館提供）

洛杉磯加州州立大學 (CSULA) 慶祝建校75週年慶典期間，向華美博物館之友董事會主席阮桂銘 (Dr. Gay Q. Yuen) 頒發傑出校友榮譽，以表彰她為學術與文化藝術界作出的貢獻。

洛杉磯州大校長William A. Covino 在頒獎時表示，阮桂銘博士自從選擇從事教育事業以來，一直站在雙語教育的前端。阮桂銘的雙語暨少數族裔教育領域對加州、美國及全球教育事業留下恆久的影響，並促進美國政府部門的族裔融和。

洛杉磯州大校友會主席 Bertha A. Haro表示，阮桂銘博士在雙語暨少數族裔教育領域的政策、課程和教學設計方面，對教師、行政人員、立法者以及國家和國際政府帶來深遠的影響。

阮桂銘於從事高等教育暨教育政策工作之前，曾擔任洛杉磯聯合學區 (LAUSD) 教師與協調員，以及阿罕布拉聯合學區 (AUSD) 行政人員。

在加州州立大學任職期間，阮桂銘負責監督小學／中學教育暨研究生教育的教師資格認證項目。在她的職業生涯中，她一直專注於通過促進雙語教育實現教育公平與包容。

阮桂銘獲南加州大學 (USC) 語言素養學習與教學課程博士學位，洛杉磯加州州立大學頒發中國研究文學學士學位，以及雙語教育碩士學位。她目前還領導華美博物館擴建工程基金開發計畫。

教育 加州大學 洛杉磯

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