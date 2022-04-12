先賺錢後升學 內陸學院新生銳減

圖為內陸社區學院Crafton Hills College學生。（官網）

南加 內陸帝國社區學院註冊學生2020-21學年普遍下降，社區學院部分華裔 理事表示，實際上，南加社區學院整體普遍如此，主因與學生在疫情 中觀念改變有關，部分學生選擇先賺錢，不首選升學深造。

據統計，內陸各社區學院上一年註冊學生減少比例雖有差異，但反映全美及加州這一趨勢。聖伯納汀諾縣社區學院區下降14.1%，河濱縣聖哈辛多山社區學院下降12.6%，河濱社區學院下降8.9%，庫卡蒙加牧場市Chaffey College下降7.5%。其它社區學院也是學生減少趨勢。

對此趨勢，一些教育專家認為，有些學生很難適應線上教學。而一些人則是由於經濟原因，或者個人及家庭問題，優先於社區學院。不過Chaffey College主管教學的副總監Laura Hope認為，仍有不少學生還是希望未來重返升學深造。有的學生表示，仍然重視教育，但自己最需要解決的問題更重要！

河濱社區學院校長Wolde-Ab Isaac表示，之所以出現這樣情況，主因與當地物流業繁榮，部分學生選擇高中畢業後優先選擇進入物流業就職，放棄先進入社區學院讀堵。

南加內陸地區經濟專家John Husing表示，2019至2021年，河濱縣、聖伯納汀諾縣僅在物流領域就增加了超過5萬個職位，為就業增加不少機會。其它領域的雇主也到處招聘，需要大量新人。他認為，或許這些就是部分學生不先進入社區學院的主因，因為他們就業去了。

喜瑞都社區學院（Cerritos Community College）理事會華裔副主席劉昕，也是瑞航都社區學院教授。她表示，南加社區學院普遍如此，比如瑞航都社區學院上一年註冊新生下降約30%，喜瑞都社區學院下降大約25%。雖然新學年恢復了部分線下教學，但學生上課積極性也不高，人數依然持續減少。

她指出，主因是疫情發生後，學生觀念改變，找工作容易了，薪水也提高，而且疫情中各種意外事情發生，人生無常，部分學生寧可先選擇工作賺錢，也不願到社區學院上學。也有部分學生趁現在多賺錢，然後再深造學業，由於社區學院學生銳減，州府撥款經費也相應減少，連教職員薪水都出現問題。

聖安東尼山學院華裔理事陳介飛也表示，該校區也是如此。學校正採取應對辦法，主要針對弱勢群體學生，制訂不同教學計劃，並提供財務資助，鼓勵他們進入社區學院繼續學習。

由於社區學院新生註冊數量減少，急於鼓勵高中畢業生進入社區學院就讀。河濱縣東谷市華人家長表示，日前就接到當地社區學院多通電話，希望鼓勵高中畢業生到社區學院註冊；社區學院為增加學生，真是著急了！