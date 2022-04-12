我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

拜登宣布限槍新規 嚴打幽靈槍

上海防疫的民怨現形記：中國「清零政策」為何總崩潰？

先賺錢後升學 內陸學院新生銳減

記者啟鉻╱洛杉磯報導
圖為內陸社區學院Crafton Hills College學生。（官網）
圖為內陸社區學院Crafton Hills College學生。（官網）

南加內陸帝國社區學院註冊學生2020-21學年普遍下降，社區學院部分華裔理事表示，實際上，南加社區學院整體普遍如此，主因與學生在疫情中觀念改變有關，部分學生選擇先賺錢，不首選升學深造。

據統計，內陸各社區學院上一年註冊學生減少比例雖有差異，但反映全美及加州這一趨勢。聖伯納汀諾縣社區學院區下降14.1%，河濱縣聖哈辛多山社區學院下降12.6%，河濱社區學院下降8.9%，庫卡蒙加牧場市Chaffey College下降7.5%。其它社區學院也是學生減少趨勢。

對此趨勢，一些教育專家認為，有些學生很難適應線上教學。而一些人則是由於經濟原因，或者個人及家庭問題，優先於社區學院。不過Chaffey College主管教學的副總監Laura Hope認為，仍有不少學生還是希望未來重返升學深造。有的學生表示，仍然重視教育，但自己最需要解決的問題更重要！

河濱社區學院校長Wolde-Ab Isaac表示，之所以出現這樣情況，主因與當地物流業繁榮，部分學生選擇高中畢業後優先選擇進入物流業就職，放棄先進入社區學院讀堵。

南加內陸地區經濟專家John Husing表示，2019至2021年，河濱縣、聖伯納汀諾縣僅在物流領域就增加了超過5萬個職位，為就業增加不少機會。其它領域的雇主也到處招聘，需要大量新人。他認為，或許這些就是部分學生不先進入社區學院的主因，因為他們就業去了。

喜瑞都社區學院（Cerritos Community College）理事會華裔副主席劉昕，也是瑞航都社區學院教授。她表示，南加社區學院普遍如此，比如瑞航都社區學院上一年註冊新生下降約30%，喜瑞都社區學院下降大約25%。雖然新學年恢復了部分線下教學，但學生上課積極性也不高，人數依然持續減少。

她指出，主因是疫情發生後，學生觀念改變，找工作容易了，薪水也提高，而且疫情中各種意外事情發生，人生無常，部分學生寧可先選擇工作賺錢，也不願到社區學院上學。也有部分學生趁現在多賺錢，然後再深造學業，由於社區學院學生銳減，州府撥款經費也相應減少，連教職員薪水都出現問題。

聖安東尼山學院華裔理事陳介飛也表示，該校區也是如此。學校正採取應對辦法，主要針對弱勢群體學生，制訂不同教學計劃，並提供財務資助，鼓勵他們進入社區學院繼續學習。

由於社區學院新生註冊數量減少，急於鼓勵高中畢業生進入社區學院就讀。河濱縣東谷市華人家長表示，日前就接到當地社區學院多通電話，希望鼓勵高中畢業生到社區學院註冊；社區學院為增加學生，真是著急了！

南加 疫情 華裔

上一則

加州K-12公校學生連降 今年少11萬人

下一則

人口走私船在聖地牙哥附近傾覆 1死3獲救

延伸閱讀

53歲華裔媽 從英語零基礎變成學霸

53歲華裔媽 從英語零基礎變成學霸
陳介飛選聯邦眾議員 總部開張

陳介飛選聯邦眾議員 總部開張
陳介飛競選總部開張選戰起跑

陳介飛競選總部開張選戰起跑
陳介飛訪世界日報 關注公安與通膨問題

陳介飛訪世界日報 關注公安與通膨問題
58歲養大3兒 華裔移民媽媽好強 畢業洛杉磯加大

58歲養大3兒 華裔移民媽媽好強 畢業洛杉磯加大
加州眾議員方樹強 力挺PCC理事候選人王耀正

加州眾議員方樹強 力挺PCC理事候選人王耀正

熱門新聞

加州房價增長快。（本報檔案照）

過去22年全美13城房價翻三倍 排名前六都在加州

2022-04-05 15:47
南加爾灣發生疑似先謀殺後自殺案 ，3人死亡。 （本報檔案照）

南加最適宜居住城驚爆血案 一家三口慘死

2022-04-06 16:36
去年因被給予毒品，並被送往不同的洛杉磯醫院的Christy Giles（右）和Hilda Marcela Cabrales-Arzola，死因4日公佈，警方已將她們的死亡定調為凶殺案。（ABC7圖片）

南加2貌美女性原被認為藥物過量致死 現被定調為謀殺

2022-04-04 20:48
盜竊團夥來自智利，在線申請赴美簽證，飛往洛杉磯國際機場後尋找目標行竊。（KTLA5）

南加屋主回家遇小偷手捧珠寶 正面反擊打傷跨國竊賊

2022-04-05 15:04
一些上海的小區開始出現以物易物。（讀者提供）

無糧與家鴿爭食 美華女和上海爸對話叫人哭

2022-04-08 19:55
雖然人員眾多，但活動井然有序，前來領取的大部分都是華裔。（記者邵敏／攝影）

物價漲 近千華人開車排隊領免費物資

2022-04-04 02:20

超人氣

更多 >
上海夫婦持陰性報告 被押進方艙 警：說你陽性你就是

上海夫婦持陰性報告 被押進方艙 警：說你陽性你就是
等不到核酸報告無法就醫 財經名人郎咸平母親上海過世

等不到核酸報告無法就醫 財經名人郎咸平母親上海過世
房貸利率走高 失去套現良機？ 屋主急著求售

房貸利率走高 失去套現良機？ 屋主急著求售
房貸利率逾5% 買家嚇跑 降價求售賣家增多

房貸利率逾5% 買家嚇跑 降價求售賣家增多
眾院議長波洛西推特報平安 將解隔離 亞洲行備受關注

眾院議長波洛西推特報平安 將解隔離 亞洲行備受關注