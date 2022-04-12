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加州K-12公校學生連降 今年少11萬人

編譯組╱綜合報導
加州入學人數為589萬2240人，下降1.8%。大都會地區占降幅的三分之一。(加州教育廳網頁)
加州入學人數為589萬2240人，下降1.8%。大都會地區占降幅的三分之一。(加州教育廳網頁)

洛杉磯時報報導，加州公立學校入學人數連續五年呈螺旋式下降，今年學生人數減少11萬人。主要原因是新冠疫情對K-12年級舉生入學的影響，與學齡兒童人數減少等。

根據11日公布的加州數據，加州入學人數為589萬2240人，下降1.8%。大都會地區占降幅的三分之一。

在全州範圍內，一、四、七與九年級學生降幅最大。若按種族區分，加州白人學生入學率降幅4.9%最大，緊追其後的是非裔學生，降幅3.6%，亞裔降幅1.9%，西裔近1%。

目前包括洛杉磯聯合學區與奧克蘭聯合學區，已考慮關閉學校，以應對入學率下降影響。

儘管公立學校的入學率，自2014-2015年以來便有下降趨勢，但加州警告，新冠肺炎疫情很大程度上，導致近期入學率下降。2020年3月，疫情關閉加州和全國各地校園，迫使學校不得不進行遠距教學，不少學校持續近一年。

疫情初期肆虐的2020-2021學年度，加州減少16萬名學生，是20年以來最大降幅。

加州教育廳（Department of Education）希望提高過渡性幼兒園班級的入學率，並向各學區提供支持，以便在疫情期間，替長期缺席的學生家庭提供幫助。洛杉磯時報分析發現，全美第二大的洛杉磯聯合學區（LAUSD），有近半數學生在疫情期間長期缺席。

2021年秋季學年，該學區入學人數下降2萬7000多名學生，降幅接近6%，比任何一年都大。

然而，此情況並非洛杉磯或加州獨有。隨著家庭和學校系統努力應對疫情，全國的入學率均下降。以洛杉磯為例，許多擔憂孩子的家長，儘管得以返校，仍繼續將孩子留在家中。

加州 疫情 洛杉磯

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