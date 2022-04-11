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春季升學規劃講座 下週六4/23線上直播 席位有限 開啟註冊

洛杉磯訊

世界日報「2022春季升學規劃講座」將於下周六（4月23日）下午1時至5時，通過Zoom Meeting舉辦。邀請教育業界專家，為亞裔學生及家長提供滿滿的資訊，分析最新的大學招生政策趨勢。

進入UC加大及常春藤頂尖盟校比以往更加競爭激烈，初、高中生要選那些課程？如果你孩子的志向是讀醫科，要如何規畫高中開始的課程？都可在當天的線上講座中聽到專家們的解答。

當天下午將有八場精彩講座：

一點至一點半，由陳肇新博士主講：美國醫療職業選擇及申請策略；一點半至兩點，由陳肇新博士主講：醫學院成功錄取，從案例分析看培訓規劃及申請策略（英文演講）；兩點至兩點半，Admission Masters總裁Jenny Wheatley主講：如何成為富有競爭力的申請人；2022年錄取學生背後的奧秘（英文演講）；兩點半至三點，飛達教育創辦人兼執行長魏昕主講：2022史上「最慘烈」亞裔學生申請季的啟示；三點至三點半，大學助學金及稅務規劃專家Michael Chen主講：高收入家庭，如何規劃得到大學助學金；三點半至四點，豪杰訓練中心創辦人周主任主講：如何成為大學申請真正的贏家；四點至四點半，史坦福領袖教育策劃執行長Angie王主講：輕鬆地跳出配額，成功進入頂尖大學；四點半至五點，由陳肇新博士主講：斯坦福大學，成功錄取的申請策略。

線上講座位置有限，目前尚有少許名額，有興趣參加的家長和學生歡迎儘快報名，報名的上線註冊連接點這裡，或可掃描二維碼（如附圖）註冊。如欲了解更多詳情，可洽323-268-4982轉250。

教育 亞裔 招生 醫學 升學

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