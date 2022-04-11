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疫情干擾 高中生升學活動受影響

記者丁曙／洛杉磯綜合報導
高中學子克服疫情障礙，挺進大學校園。（記者丁曙／攝影）
高中學子克服疫情障礙，挺進大學校園。（記者丁曙／攝影）

由於新冠肺炎（COVID-19）大流行，近一半（46%）2021屆高中畢業生，至少有一項大學準備活動被取消。ACT美國大學準備考試委員會（ACT）近日發布調查數據，顯示2021屆高中畢業生參加大學準備活動和申請大學之間有密切關連。儘管2021屆學生包括大部分即將上大學的學生表示參加了大學準備活動，部分參與因為疫情而中斷。

ACT公平學習中心美國大學申請項目主任金麗莎（Lisa King）說，大學準備活動是學生踏上大學之旅的第一步，這份報告顯示了參與大學準備活動如何與積極的大學申請行為直接相關，增強大學學習過程的準備工作比以往任何時候都更加重要。

ACT建議高中幫助學生和他們的父母了解，為什麼大學準備機會是有幫助的，以及學生可以通過這些機會獲得哪些與大學相關的信息。此外，建議高中確保所有群體的學生都能同樣獲得這些機會，因為向虛擬大學準備活動的過渡可能會導致傳統上服務不足的人群處於不利地位。高中應考慮按照「美國大學申請活動」（American College Application Campaign）模式，增加大學申請完成活動。

增加學生參與大學準備機會的可能性的關鍵因素，包括參加面對面學習（in-person learning）和選修大學學分課程（college-credit courses）。據ACT分析，上一學年的面對面學習學生數量是2021屆學生參與大學準備活動的關鍵因素。約44%的學生主要或完全是面對面學習，36%主要或完全是在線學習，剩下的20%混合了兩種學習模式。隨著面對面學習的增加，參加大學準備活動的可能性增加，學生進行的面對面學習越多，被疫情打亂的學習計畫數量就越少。

在高中修讀大學學分課程是參與大學準備活動的另一個重要因素。超過四分之三（76%）接受調查學生說，他們在高中修讀了一門或多門授予大學學分的課程，例如雙重註冊（dual enrollment），並且修讀大學學分課程；參加七項大學準備活動中的五項機會，包括參觀大學校園，與來訪高中的大學代表交談，並與老師、輔導員或大學代表討論申請特定大學、申請經濟援助及可能適合哪個大學專業。此外，在疫情期間，參加大學學分課程的學生，在升學準備計畫上較少被打亂。

來自低收入家庭背景的學生、拉丁裔學生和亞裔學生，因新冠疫情而中斷的活動數量相較之下則更多。對於來自低收入家庭背景的學生來說，大學規畫活動中斷的一種解釋可能是數位鴻溝（digital divide）。與以前的同年級相比，2021屆的學生更依賴虛擬活動來與大學聯繫，以前的研究發現，傳統上服務不足的背景（例如，低收入家庭背景）的學生，在使用技術設備和互聯網方面存在不平等，更有可能受到有限制的瀏覽權限。

在大流行限制之後，隨著虛擬大學準備活動和計畫變得普遍，無法使用技術設備和互聯網的學生可能處於不利地位。根據最近的一項研究，由於經濟成本、工作需要、照顧家庭成員和健康問題，西班牙裔/拉丁裔和亞裔學生更有可能因大流行而中斷教育。儘管本項調查中的拉丁裔學生和亞裔學生報告說，他們仍計畫進入高等教育機構，但他們參與大學準備活動的中斷可能是由於類似的原因。

新冠疫情給2021年級的學生帶來了前所未有的變化，為了解學生的大學準備經歷，ACT於2021年5月對2020年9月至2021年6月期間，調查參加ACT考試的高中生，旨在了解學生在高中期間參與大學準備的機會及其關係，他們對準備情況和隨後的大學申請行為的看法。

ACT 低收入 疫情

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