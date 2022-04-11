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麻省理工「唱反調」 招生恢復SAT成績

記者丁曙／綜合報導
MIT宣布恢復考試招生的政策受到廣泛關注。（學生提供）
MIT宣布恢復考試招生的政策受到廣泛關注。（學生提供）

精英大學招生或頂尖高中取消標準化考試已開始受到批判。麻省理工（MIT）率先宣布將來恢復入學新生提供SAT或ACT成績。而ACT委員會也公開批判「考試無用」的謬論，共和黨全委會強調學業成績應是學校錄取的唯一因素，允許種族因素是分裂和錯誤的。因此，亞裔生的學術優勢未來仍將成為名校招生的主要條件。

麻省理工3月28日表示，標準化考試分數可幫助校方更深入洞察學生的潛力。該校招生主任施米爾(Stu Schmill)指出，審查入學考試成績，可以有效評估學生的學術潛力，該校每年處理數萬份入學申請，需要一件有效的測量工具。研究表明，標準化考試有助於更好評估所有申請者的學業準備情況，幫助識別那些無法獲得高級課程或其他機會的社會經濟弱勢學生，是否為進入麻省理工做好了準備。「我們認為，要求提供標準化考試成績，比可以選擇提供考試成績的政策更加公平和透明。」

他從教學程序上詳細說明，考量標準化測試（尤其是數學考試）及其他因素，學校可以準確預測學生的學業成功的能力。麻省理工的課程要求學生的數學成績很好。所有學生無論專業，都須通過兩個學期的微積分，外加兩個學期的微積分物理；且必須通過考試才能繼續他們的學業。施米爾說，「通過麻省理工的任何道路都必須建立在嚴格的數學基礎之上，我們需要確保學生在被錄取時就已準備好了。」

加州州立大學（CSU）理事會投票取消SAT和ACT標準化考試成績後，ACT委員會發表聲明指出，CSU這個決定更有可能傷害而不是幫助學生。放棄使用ACT 考試的客觀評估，會給錄取過程帶來更大的主觀性和不確定性。教學成果和學生表現的差異，在高中GPA等學術指標中的表現與標準化考試中的表現相同。ACT研究表明，取消考試並沒有提高申請人群體的多樣性。

同時，ACT委員會還駁斥了CSU關於標準化考試僅僅提供了「微不足道的附加值」（negligible additional value）的說法。ACT的研究結論，已被哈佛大學等許多教育機構公開接受。教育改革需要解決國家普遍存在的、系統性的不平等問題，而不是取消可以有效評估學生的學術潛力的工具。

共和黨聲援亞裔生

此外，針對全國排名前十的維吉尼亞州Thomas Jefferson高中在「全面審查」幌子下，推出了取消學術成績作為錄取學生主要因素的新政策，導致該校亞裔生的錄取率從70%下降到50%。共和黨全國委員會（RNC）發言人Nainoa Johsens表示，「亞裔美國人永遠不應該面臨歧視。上訴法院的該項裁決允許歧視亞裔學生，將對試圖實現美國夢的家庭造成無法彌補的傷害。學業成績應該是學校錄取的唯一因素，允許考量種族因素是分裂和錯誤的。」

儘管目前名校招生的趨勢是取消標準化考試，然而，這個勢頭已開始受挫，特別是被譽為科學、技術、工程和數學高材生的首選MIT，該校恢復考試招生的政策已受到廣泛關注。亞裔生的學術優勢，未來仍將成為名校錄取的主因。

ACT 亞裔 招生

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