取消SAT 華生用什麼競爭？「推薦信」突出個人優勢

推薦信是申請大學時的重要利器，圖為常春藤名校康乃爾大學校園。（記者丁曙／攝影）

加州大學 （UC）改變招生 政策，自2021年秋季至2025年春季期間，招生官員不要求也不看申請人提交給其系統內任何一所學校的SAT或ACT成績。這項新政策使加州大學成為與標準化考試阻斷聯繫的規模最大的公立學校，華裔生擅長的標準考試無用武之地。

在美國申請大學時，除了標準化成績以外，學生還要提交自己在高中四年的成績單、申請論文、教師或輔導員推薦信、課外活動紀錄、學術競賽獎項等資料。在原來的申請程序中，標準化考試的分數占有重要比例，如今拆除了這塊跳板，如何躍入名校大門，其他的申請資料就相對提升了參考價值，例如，教師和輔導員推薦信等。

推薦信可以幫助大學更加了解申請人，從「成績以外」的角度判斷個人價值的證明。由於推薦信通常是由本人熟識的老師或輔導員撰寫，而不是本人自賣自誇，對於所申請的大學來說，可以從第三者的客觀角度認識申請人，這也就是推薦信的價值所在。推薦信寫得如何，有時也可能成為申請名校的關鍵因素之一。一封好的推薦信，要能夠展現個人優勢、學習態度與個人特質，可以給大學招生委員會留下深刻的印象。

邀請老師寫推薦信，建議從課程或專案上的表現去描述，包括本人獲得的優異成績，學習到的知識與見解等。如果個人在其他方面有突出表現，例如，運動成績突出，可以邀請體育教師幫忙推薦；如果在社區服務中貢獻突出，也可以邀請社區領袖寫推薦信。

舉例來說，亞凱迪亞 高中（Arcadia HS）2018屆華裔校友荊大西（Darius Jing）和非裔女生伯娜（Lauren Buehner），分別被耶魯大學（Yale University）和哥倫比亞大學（Columbia University）錄取，亞凱迪亞高中田徑隊教練舒爾茲（Chris Schultz）幫助他們向常春藤大學推薦，因為他倆都是學校田徑隊員，荊大西保持學校男子短跑和跳遠紀錄，11年級時創下了百米短跑11.36秒與400米跑50.9秒的學校紀錄，跳遠成績24呎0.5吋；而伯娜也是女子100米和200米短跑、女子4×100和4×400接力的學校紀錄保持者。