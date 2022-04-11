280萬人「照樣考SAT 」 亞裔成績第1

ACT考試成績出現了令人不安的趨勢。（ACT委員會）

近年來美國教育 界吹起一股「平等風」，私立名校錄取新生取消標準考試成績，去年全國最大規模的公立加州大學（UC）也取消了標準考試，對於用心向學的少年學子們造成很大衝擊。然而，很多學生和社會人士依然堅信，學術表現是錄取學生的唯一標準，即使在疫情猖獗的2021年，全國依然有150萬人參加了SAT 考試，以及130萬人參加ACT 考試，亞裔生繼續保持領先，為完成大學學業奠定紮實基礎。

據大學理事會（College Board）公布的2021年SAT成績評估顯示，2021年約有150 萬學生至少參加一次SAT考試，雖然低於2020年的220萬人。2021屆考生的SAT平均考分1060，略高於2020屆的1051；其中46%達到或超過英文閱讀和寫作(ERW)和數學的大學準備基準，預示著將來選修學分大學課程，取得成功的可能性很高。

由於新冠肺炎大流行導致考生人數與正常年份相差很大，因此無法比較2021屆和以前的班級之間的表現結果。許多學生雖有意參加SAT考試，但新冠病毒導致許多學校和考試中心不得不關閉或減少考生容量，還有超過100萬人的考試報名註冊被取消。但是，學生的族群和經濟狀況的比率，與之前的生態大致相似，這在很大程度上是由於「SAT上學日」影響了他們。

在ACT考試方面，根據主辦單位公佈的數據，2021年全國有近130萬名高中生參加了ACT考試，綜合平均分為20.3（滿分36），也是十多年來的最低平均分，同時也向美國高等教育界敲響了警鐘，大學儲備人才的學術素質下降，準備不足。

2021年，隨著學校轉向虛擬和混合學習，ACT的輔導和應試面臨種種挑戰。在美國許多州的上學日考試期間，仍有130萬學生參加ACT考試，其中許多人還是家庭中第一個準備上大學的人，如果沒有機會在自己學校的正常上課時間參加ACT輔導課程，許多人都不會考慮申請大學，ACT的學習鼓舞了他們奔向大學。

2021屆畢業班考生的族裔結構與上一屆相似，白人學生比率略增2%，西裔學生略降3%；英語、數學、閱讀和綜合成績，均下降0.3分，科學考分下降0.2分，符合所有四項基準的學生比率下降1%，從26%降到25%，而沒有達到所有標準的考生比率增加1%，從37%升到38%。

對此，ACT首席執行長戈德溫(Janet Godwin)說，最新數據也在警告社會，這是在大流行前就已出現的趨勢。去年是高中生考試成績連續第四年下降，很多高中畢業生還沒有為上大學準備好。作為一個國家，如果忽視這些相關趨勢將要自負後果。