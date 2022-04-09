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艾市學童獲大學路線圖 助未來規畫

記者秦祖意╱綜合報導
艾爾蒙地承諾基金會 (El Monte Promise Foundation)提前為兒童定制大學計畫。（EMPF）
艾爾蒙地承諾基金會 (El Monte Promise Foundation)提前為兒童定制大學計畫。（EMPF）

艾爾蒙地承諾基金會 (El Monte Promise Foundation，EMPF) 8日開始向在艾爾蒙地和南艾爾蒙地學區的Pre K至8年級學生，陸續分發1萬3000 本「大學路線圖」（Roadmap to College）小冊子，讓低年級學生盡早了解大學申請和進入大學需要提前注意的事項。

大學路線圖手冊可以為每個特定年級的學生，量身評測他們現階段是否已經為未來申請大學做好了合適與充分的準備。這本手冊也提供學生、家長與相關人士以不同方式，來有效引領學生提前知道申請大學需注意的事項和方法。

EMPF的宗旨是為艾爾蒙地和南艾爾蒙地學區的學生，消除教育障礙和引領他們申請大學，並為一些相關組織提供有效的資源和服務。EMPF執行董事Jennifer Cobian說，他們很開心能夠提供這項新資源來幫助所有的學生和家庭，並為家長們提供怎麼為孩子準備申請大學的指南，藉此讓所有孩子可以更容易接受到高等教育。

EMPF也會定時與家長舉辦研討會，涵蓋的主題包括如何提高金融素養、提前籌備大學學費與支出和提高信用評分。這個非盈利組織也在運營學者儲蓄計畫(Scholars Savings Program)。這項計畫可以讓家長或監護人為他們的孩子開設一個529大學儲蓄帳戶，以幫助尤其是低收入戶家庭提前為高等教育的費用做好準備。

艾爾蒙地承諾基金會 (El Monte Promise Foundation)提...
艾爾蒙地承諾基金會 (El Monte Promise Foundation)提前為兒童定制大學計畫。（EMPF）

艾爾蒙地 教育 儲蓄

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