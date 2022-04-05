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大學錄取率新低 主因申請人數大增

記者啟鉻／洛杉磯報導
2022年新生申請人數增，致許多大學錄取率低於往年。(UCLA網頁)
2022年新生申請人數增，致許多大學錄取率低於往年。(UCLA網頁)

全美各大學目前正陸續公布各大學2022錄取率，專業人士說，今年各大名校錄取率再創新低。從全面看，不僅公立大學，連私立大學錄取率都比前一年降低。這個現象引起部分華裔家長憂慮，但華裔升學顧問認為，大學錄取率新低，與申請學生數量增加有關，華人家長和學生緊盯著錄取率，有時不免被誤導，培養學生的實力還是基本功。

全美學術調查機構Niche，近期公布2022全美各大名校新生錄取率，普遍創新低。從加州主要大學統計數據看，也都較比前一年錄取率低。比如南加州大學（USC )2022年申請學生有6萬4256人，其中8258人錄取，錄取率12.9%，而去年申請學生數是5萬6000人，錄取率約16%。

升學顧問陳肇新表示，以麻省理工學院、史丹福大學與另外八所常春藤名校為例，今年申請學生數量普遍高於前一年，其中有七家名校申請學生達5萬至6萬人。但這些名校錄取率每年都在下降；申請學生數量增加，而錄取學生數量沒有增加，必然導致錄取率降低。哈佛大學今年錄取率是3.19%，去年是3.4%。

豪傑訓練中心教育機構周主任強調，實際上華裔家長憂慮名校錄取率降低，是個誤區。她認為，今年所有的大學，無論名校還是其他大學，包括公私立大學的錄取率都走低，主因就是申請大學的學生增多。華人家長和學生不要受錄取率影響，還是應多從暸解所申請的大學入手，突出個人特質及綜合能力培養，為自己爭取入學機會和高額獎學金。

核桃谷學區華裔教委佟儀說，雖然各大名校錄取率逐年減少，但他從學區主要兩所高中即鑽石吧高中、核桃高中獲得的升學資訊顯示，今年升入名校學生人數，並未受到太多影響。

陳肇新認為，現在大部分大學都不需要學生參加SAT/ACT入學考試，學生們都很勇敢去申請名校；如此在名校錄取學生沒有增加，但因有太多學生申請，相對拉低了錄取率。部分名校已經不再公布錄取率統計，因為若錄取率是3%或4%，就意味著有97%或96%的申請學生失去入學機會，這是非常恐怖和令人失望的信息。

陳肇新表示，名校錄取率走低，升學機會愈來愈低，部分華人家長仍舊緊盯常春藤大學，但這些家長們認為，子女若有了SAT/ACT的考試分數，進入名校還是有某種優勢。

升學專家Alice認為，大學申請人數多，主要也與國際學生，尤其來自中國大陸留學生人數減少有關。有些家長則認為，屬於國際學生的那部分名額會轉到國內學生，如此應該會增加本地學生的錄取機會。

升學教育專家表示，華人家長及學生，勿要受錄取率影響。（WVUSD）
升學教育專家表示，華人家長及學生，勿要受錄取率影響。（WVUSD）

升學 華裔 華人

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