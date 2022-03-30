卡魯索成功改革南加大 競選洛市長：解決犯罪、遊民、腐敗問題

南加大董事會主席卡魯索競選洛杉磯市長。（卡魯索臉書）

在全美與兩岸三地擁有眾多傑出校友的南加大 (USC)，2018年起爆發多項全美矚目的醜聞。在南加大處境最艱難的時刻，校友卡魯索(Rick Caruso)毅然接下了不可能的任務，如今南加大改革成果已初見成效，身為南加大（USC）校董會主席的他，現在要競選洛杉磯 市長。

管好數十億產業 非等閒之輩

「我已準備好解決洛杉磯犯罪、無家可歸和腐敗問題，就像清理南加大的爛攤子一樣」，這正是以房地產開發致富的卡魯索，競選簡歷上吸睛的內容之一。

他自2018年南加大陷入醜聞訴訟案後，接手校董會。至今他得到的廣泛共識是，與他接手時相比，USC現在處於更好的位置，儘管反面聲浪仍不免出現。

南加大遠遠不止是一所大學、數家醫院與健保提供者，USC也是價值數十億元的產業，並是洛杉磯地區規模最大的私人企業。能夠管理好USC，並非等閒之輩能作到。

洛杉磯時報報導，2018年南加大因婦產科醫師丁鐸（George Tyndall）被爆看診時性騷擾女學生案引發各界震驚，數百名學生、校友對校方提起性虐待訴訟，最終花費大學超過10億元賠償。

時任大學校長尼基亞斯（C.L. Max Nikias）求助於校友和大學信託人卡魯索，他開始接手處理，過去四年，他從志工轉變為全職工作，甚至有時成了USC實質上的首席執行長。

許多人讚揚卡魯索任命該校首位女校長福爾特（Carol Folt），以及校園後來面對明星足球 教練入學醜聞，面對改革方面發揮的作用。校董兼退休高盛高管約翰遜（Suzanne Nora Johnson）讚揚卡魯索是「願意接受子彈和飛鏢，去做正確的事。」

也有人對此不以為然。美國大學教授學會南加州大學分會主席羅德曼（Howard Rodman）說，「我能理解作為一名有成就的購物中心開發商會把事情辦好，但大學不是購物中心，良好的管理並不是校園目標」。

南加大已從近年來的陰影中逐漸走出來。(USC網頁)

延攬明星教練 美足隊重生

上任後，卡魯索成為近代史上，第一位在學校Bovard Hall總統套房附設辦公室的董事會主席，他在那裡與幕僚一起工作。

接任主席的當時，南加大儼然成了「腐敗」的同義詞。醫學院院長在辦公室吸食冰毒、體育單位製造更多的醜聞、一名足球教練在運動大會上喝醉等。

2018年，丁鐸案爆發，遭許多女性投訴，被趕出學校診所，卡魯索建議進行獨立調查，但他說大學律師強烈反對這種做法。

兩個月後，洛杉磯時報公開丁鐸更多醜聞細節，尼基亞斯要求卡魯索擔任主席。然而其上任後，他與其他校董一一見面，試圖說服他們「尼基亞斯時代必須結束」。

這並非首次卡魯索與舊團隊校董發生衝突。包括華裔謝明（Ming Hsieh）在內多位校董，均曾與他出現緊張關係。在他的任期內，董事會從57人縮減至40人，今年底將減至35人。其規章制度被改寫，設定任期限制。

校董博內特（David Bohnett）說，卡魯索幫助領導董事會改革，提供更積極監督。

對於某些校友而言，卡魯索最大的功勞是把奧克拉荷馬大學的美足教練Lincoln Riley，延攬到南加大，讓陷入困境的南加大美足隊起死回生。

調查透明度不足 學生會批評

為獲得關於新校長人選意見，卡魯索引入新策略：傾聽會議，讓學生、教職員工、校友表達對下任校長的期望。

最終董事會選擇北卡羅來大學教堂山校區的校長福爾特。她在2月寫給校友和學生的信中說，卡魯索的「遠見和信念」使南加大恢復信任，走向誠信道路。

就在福爾特被任命後不久，全國性大學錄取收賄案醜聞爆發，數十名富有的父母購買南加大和其他大學入學資格。

透明度是卡魯索上任時的承諾之一，然隨著掌權時間愈長，他似乎愈來愈不願公開大學醜聞。甫任職時，他計畫發布關於丁鐸案內部報告，但最終他卻稱，「沒有任何書面文件可發布。現在公布具體細節只會有害。」學生會主席布朗（Sydney Brown）批評卡魯索和其他大學領袖，宣布調查但不披露調查結果的作法。