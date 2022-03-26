南加大 撤銷教育學院排名

南加大撤銷教育學院排名，因為歷年資料有誤。圖為校園一景。（南加大網頁）

南加大 （USC）校方本周向美國新聞與世界報導（U.S. News & World Report）提出申請，要求2023年的最佳研究所排名不要列入該校教育 學院Rossier School of Education，主因是校方發現歷年資料有誤，致使過去五年的排名出現誤差。

南加大教務長祖科斯基（Charles Zukoski）23日公開此一決定，並稱情況有待釐清。祖科斯基並稱，此一決定不會影響教學品質，僅代表校方對提交資料的謹慎嚴格。Karen Symms Gallagher負責教育學院達20年，但在2020年7月換由Pedro Noguera擔任，他23日隨即表態支持校方決定，以獨立審查機構Jones Day查核該所資料。

Rossier School先前排名全美第11，2022年的資料來自2020年秋季班與2021年春季班，由教職員自評，美國新聞與世界報導徵詢的438所學院中，277所提交資料。南加大與其他學校向來以知名媒體的排名為宣傳材料，因為排名高代表容易招生 ，但也曾出現舞弊行為。

例如3月初，天普大學（Temple University）商學院前院長Moshe Porat就被判刑，因為偽造提供給美國新聞與世界報導的資料，以致該校排名大幅提升，並因此獲得大量收益。教育專家David Hawkins說，排名資料雖然主觀，但是撤回資料還是可能造成名譽傷害，出現問題的學校往往陷入兩難。