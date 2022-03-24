核桃高中機器人隊進軍國際賽 苦無路費 盼社區幫忙

核桃高中機器人隊勇奪南加州機器人大賽地區冠軍，由左至右分別為，後排：Kawin Watkins、Zhenkai Weng（翁震鍇）、Kevin Yu（于凱文）、Gordon Lau（劉國棟）、Daniel Ji、Joshua Hsu（許哲祥）、Nathan Tan、Jason Wang (王導偉)。前排: Glory Zhang（張為美）、Harry Zhang（張為中）、Sarah Wang（王慈湲）、Ethan Tungpalan、Jalen Chen。（家長提供）

華人學生擔當主力的核桃 高中Wolf Corp Robotics FTC #12525機器人隊，近日勇奪2022年南加州 機器人大賽地區冠軍，蟬聯兩屆冠軍，獲得今年4月休士頓國際高中機器人錦標賽決賽入場券，但2萬5000元路費尚無著落，熱望社區鼎力相助，讓夢想成真。

在新冠疫情期間以優異成績，三度獲得國際高中機器人總決賽資格的核桃高中機器人隊，在南加 州地區競賽(2022 Southern California Regional Championship Tournament)中力挫群雄，在150支參賽隊伍脫穎而出獲得冠軍，成為南加州地區的三支代表隊之一，今年4月19日至23日前往休士頓世界錦標賽（International Invitational Yournament），與來自全球50多個國家的高中機器人代表隊決一雌雄。

但現在全隊最大的苦惱是，此行路費尚未有著落，隊員們的機票酒店大約需2萬5000元，目前籌到5000多元，眼看離開賽只剩下最後兩個多星期，心如火燎。

隊員表示，核桃高中機器人隊中15名隊員，95%都是華人孩子，他們從小學四年級開始一起製作機器人。雖然那時是一幫孩子聚在一起玩樂高，但做機器人的興趣卻在大家心中落下種子。從初中開始，他們正式組成了機器人俱樂部；進入高中後，機器人俱樂部更是樹立了比賽目標，根據隊員們各自的特點和長處，分成設計、組建、操作控制、推廣與對外聯絡小組等，連年參賽連年獲獎。

從組裝機器人到自己設計和建造機器人，並將機器人賦予各種動作和功能，與小時候的組裝機器人已非同日而語機器人小組大部分隊員對大學懷有很高夢想，所以他們一邊為大學準備全力以赴，同時每周放學後至少要騰出20個小時參加機器人隊的活動，全年不休。隊長Daniel Ji和Glory張表示，所以將隊員們分組非常重要，讓大家各展所長，各司其職，不但節省很多時間，而且每個人都將自己的部分做到最好。今年再度奪冠，也是核桃高中機器人隊在洛杉磯地區機器人地區賽中第二次獲得冠軍，第三次獲得國際賽資格。

「可惜的是兩年來因為疫情的關係，我們好不容易獲得南加州地區代表權，卻遺憾都沒有能夠成行參加國際賽」，機器人隊商業小組負責人王慈湲（Sarah Wang）表示，疫情高峰期決賽組委會被迫取消活動，而他們隊伍的15名隊員中有13人將在今秋進入大學，所以這也將是他們在高中最後一次參加總決賽，大家熱切希望成行。

核桃高中Wolf Corp Robotics FTC #12525機器人隊，近日勇奪2022年南加州機器人大賽地區冠軍，蟬聯兩届冠軍稱號，獲得今年4月休士頓世界高中機器人錦標賽入場券。（家長提供）

機器人隊的隊員們也特別感謝核桃谷聯合學區教委主席佟儀、核桃高中校長Ryan Maine和數學老師Yosuf Marvi等的幫助和支持。王慈湲表示，隊友們在準備大學和參加機器人比賽的同時，也不忘盡己所能關懷人群，幫助社區。他們發揮數理化的優勢，為低年級的學生輔導功課，舉辦高中機器人博覽會，為女童軍、童子軍和小學生舉辦多場STEM趣味活動，他們還利用業餘時間到海邊撿垃圾，清潔海灘，為清寒人家捐助和籌集罐頭食品和衣服。

願意支持機器人隊可聯絡https://go.dojiggy.io/whsrobotics，支票寫：Walnut High School，備注：Wolf Corp，電郵：[email protected]