疫情改上網課 學習落差怎縮小？ 專家提解方

主講嘉賓索柯爾。（EMS）

疫情 期間實施遠距教學，造成數以百萬計孩童沒有達到閱讀及數學標準，專家建議善用政府撥款，成立各項學習項目，以縮小學習上差距。少數族裔媒體服務組織（EMS）18日舉辦視訊會議，邀請教育 專業人士深入討論該議題。

前EdSource負責人及退伍軍人教育記者弗瑞德伯格（Louis Freedberg）表示，當下疫情已大大緩解，但在學生返校上課方面仍有不同意見。現在很多家長及學生希望到學校上課，畢竟學生更希望線下教學。而且各學區 也獲得了聯邦、州撥款，可以建立各種學習項目，確實幫助學生和家長應對疫情，更有效與學生和家長合作，彌補學生因遠程教育出現的學習差距。另一方面，學生在校獲得營養食品非常重要。學生返校後，有哪些新設項目，讓學生參與融入，提升學術表現。

華盛頓特區P12 Policy教育基金主管助理索柯爾（Allison Socol）指出，在疫情中實施遠程教育，學生在閱讀與數學等學科拉大距離，可以理解成未完成學業，但能夠從三個主要方面彌補。比如有目標強化補習，擴大學習時間，建立強大牢固關係。在充分考量基礎上，採取一對一方式，提供以能力培養為目標課程；擴大學習時間，在學校增加額外時間輔導，以師資和教學質量保障為前提；了解學生的情緒和需求，鞏固社會關係，提高學習積極性。尤其針對在服務資源不足地區的學生。全美已經實施的地區保括科羅拉多州、路易斯安那州、新墨西哥州、田納西州以及德州。

加州教育政策分析組織高級政策研究員&社區學校學習交換組織主管金姆娜（Hayin Kimner）表示，社區學校（Community Schools）是彌補學生閱讀、數學等學科差距的有效方法。所謂社區學校是與公立學區教育政策相符社區教學組織，與教師、學生及家長關係密切，與社區組織及政府機構有較多合作。社區學校有社區優勢資源和有力關係，可以與學區全面合作。同時，學區應充分利用聯邦、州府教育資金撥款，設立更多適合學生需要新項目，並加強與社區學校合作。現在已經成立相關機構推動強化這方面的工作，比如區域性、擴展機會、保證持續性及提高影響力等方面。