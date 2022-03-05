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柏加大抗凍招上訴仍敗訴 新學年恐減招2600人

編譯組／綜合報導
加州最高法院維持柏克萊加大凍結招生人數原判，新學年錄取學生人數受影響。(美聯社)
加州最高法院維持柏克萊加大凍結招生人數原判，新學年錄取學生人數受影響。(美聯社)

柏克萊加大3日被加州最高法院下令、凍結其大學部招生人數維持在2020-21學年度水平，代表著必須在下個新學年度，可能接受比原計畫至少減少2600多名入學新生。該校4日表示為符法院這項命令，只得減招外州和國際學生，增收加州本地生。

這項裁決是柏克萊市部分居民的勝利。他們提告柏克萊加大校方接受越來越多學生、卻未能提供足夠住房。他們的訴訟也阻止計畫建設校外教職員房屋。但此對擁有許多申請人的柏克萊加大來說是重大打擊，因為將損失數百萬元學費收入。

柏克萊加大聲明表示，對數千名努力用功的學生而言， 這是毀滅性消息。校方將代表每一名學生持續抗爭。由於仍持續上訴，校方表示目前可能必須先凍結招生。但正在努力留住未來的學生，並將增加線上入學人數且要求新進學生延遲至2023年1月入學。

柏克萊加大發言人瑪格洛夫(Dan Mogulof)表示，校方預計將於今年夏天將案件提交上訴法院。但該校緊接於翌日表示，柏克萊將於今年秋季招收新生5370人，其中包括1000上網課的學生，這些上網課學生會在2023年1月才會到校上實體課。

法院於3日裁決是柏克萊加大與居民團體「拯救柏克萊社區」(Save Berkeley Neighborhoods)進行法律訴訟的結果。控訴大學未能解決學生入學人數增加、對住房、無家可歸、交通與噪音的影響。

訴訟根據「加州環境品質法」(California Environmental Quality Act)提出。該法通常用於阻止或停止建築項目。

阿拉米達縣高等法院8月份裁決站在柏克萊居民這一方，命令柏克萊加大將招生人數限制在2020-21學年度的4萬2000多人水平，並暫停提案教師住房與教室項目建設。居民表示，項目將建造150間教職員公寓，但未能為新建築所將帶來的噪音、交通與其他生活質量問題做好計畫。

凍結招生代表著柏克萊加大無法按照計畫，於2022年秋季學年度，提供額外3050個名額給即將到來的大學部一年級新生與轉學生。校方表示，通常會錄取2萬1000名一年級與轉學生，約有9500人會入學。

柏克萊社區居民認為，校方應在校園內建造更多住房，由於校內住房不足、學生被迫在城市周圍尋求低收入住房替代方案，從而取代城市低收入居民住房名額，加劇無家可歸問題與城市資源壓力。

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