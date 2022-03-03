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工程博士佟儀 任核桃谷教委會主席

記者啟鉻／核桃市報導
核桃谷學區教委會主席佟儀。（本報檔案圖）
核桃谷學區教委會主席佟儀。（本報檔案圖）

核桃谷學區華裔教委佟儀（ Y.Tony Torng, PhD. ）近日就職學區教委會主席，任期一年。他說，作為教委會主席與學區總監在學區政策方面會有更多溝通。關於校區室內解除戴口罩令，會遵循洛縣縣府規定，也會與教師工會協調，尊重家長學生意見和自主選擇。

佟儀表示，學區在疫情中實施各項避疫衛生安全規定，都一貫遵循洛縣公共衛生局政策。而洛縣規定也會在州府規定下執行，州府也會讓縣府根據當地情況作出決定。核桃谷學區在洛縣管轄範圍，並沒有自己的衛生局，只能按照縣衛生局規定執行。若縣府作出室內解除口罩令時間表，學區也會先與教師工會溝通，經同意後，學區才會執行。

但部分家長也很擔心發生意外，所以也會讓子女繼續在校區教室內戴口罩。學區的意見是，雖然現在疫情數據有很大好轉，但部分家長還是認為應該小心為好。學區會尊重家長意見。若疫情有意外反彈，學區也會隨時更新口罩規定。

佟儀於2013年獲選學區教委，任職已兩屆，第二屆任期於2022年底結束。他計畫再競選連任一屆，任期四年。他獲有工程學博士學位，目前在波音公司工作。

學區 口罩 洛縣

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