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加大入學申請再創新高 UCLA將增加名額

編譯組／綜合報導
加大系統入學申請數再創新高，洛杉磯加大打算增加招生員額。(UCLA網頁)
加大系統入學申請數再創新高，洛杉磯加大打算增加招生員額。(UCLA網頁)

加州大學（UC）九個校區的大一新生申請數量雖然在2019年與2020年減少，但自2021年開始已經連續兩年增加，2022年春季班的申請人數更達到21萬840人，比去年增加0.5%。加州本地生的人數達到13萬2337人，其中38%為拉美裔，亞裔31%，白人21%，黑人7%，原住民與太平洋島民各約1%。

黑人學生的增幅尤其明顯，過去兩年間整體數量25%，競爭激烈的柏克萊加大與洛杉磯加大更為明顯，UC Berkeley增加57%，UCLA增加47%。拉美、亞裔、白人只增加17%。洛杉磯時報整理各方意見後得出結論，導致報名人數增加的原因有二：一是加大不再採計SAT與ACT作為審查標準，二是線上授課的日漸普及，使得原本受限的學生也能進入加大學習。

洛杉磯加大仍然是加大各校區中最搶手的標的，共收到14萬9779份入學申請 ，9萬1544人來自加州，40%是弱勢族群，包括家中第一個念大學的與來自低收家庭。但是UCLA的競爭也比往年激烈，來自各校成績前9%的人數增加了32%。不過好消息是，UCLA正準備增加員額，以彌補去年減收的遺憾。

柏克萊加大的增加幅度則領先其他校區，達13.6%至12萬8192人，其中7萬2417人來自加州，40%出身弱勢家庭。爾灣加大（UC Irvine）與聖地牙哥加大（UC San Diego）的申請人數都增加逾10%，幅度僅次於洛杉磯加大。

其中爾灣加大的情況特別值得一提，因為該校的第一代加州人與亞裔申請人是全加大最多的，而且爾灣加大原本難以和其他地區院校競爭，但是線上授課讓他們逆勢成長。相對的，洛杉磯加大的拉美與黑人申請者最多，聖塔芭芭拉加大（UC Santa Barbara）的白人最多。

洛杉磯加大 爾灣加大 加州大學

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