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加州社區學院助學金3月2日截止申請 動作要快

本報訊
加州助學金3月2日申請截止。(Getty Images)
加州助學金3月2日申請截止。(Getty Images)

加州社區學院呼籲學生盡快在3月2日前，提交聯邦學生援助申請 (FAFSA) 或加州夢想法案申請 (CADAA)，以確保符合獲得聯邦和州立援助金、獎學金和貸款等重要財務援助機會的資格。FAFSA 提供的援助金可用於支付公私立大學以及特定私立職業學院的學雜費。

距離加州社區學院重要的財務援助申請截止日期3月2日僅剩一週的時間，加州學生援助委員會 (CSAC) 的報告卻指出，高中生和無證學生的財務援助申請完成率與去年同期相比有所下降。 對此，加州社區學院校長辦公室敦促在校生和未來的學生在截止日前提交FAFSA 和加州夢想法案申請，把握機會獲得最多的財務援助金。

數據顯示，完成 FAFSA申請的高中畢業生與去年同期相比降低了 16%；CADAA支持符合資格的無證學生申請與他人相同的州立財務援助，其申請完成率降低了19%。

每一年，約有60億美元的財務援助可供發放給加州大學生，但許多在校生和高中生並不清楚社區學院提供了哪些財務援助，因此沒有完成申請，進而錯失獲得援助金的機會。當這些被指定用於財務援助的資金沒有發放完畢，每年都會有數百萬元無人領取。更多關於財務援助詳情，造訪：https://icangotocollege.com/financial-aid

 

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