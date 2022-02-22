海外華文教師研習 關注仇亞、文化、受教權

爾灣中文學校校長鍾幼蘭，在海外華文教師研習會上致辭，歡迎來自全球的中文教師。（線上會議截屏）

由中華民國僑務委員會贊助、爾灣中文學校承辦的海外華文教師研習會，20日在線上舉行，共有178位來自各地的中文教師們報名參加，由四位專家學者分別就「以人文主義教育 理念為基礎的文化教學」、「以學生需求為導向的前瞻性教學設計」、「美國華人 爭取受教權的百年故事」及「用標準化的口語成就評量提升華語學生的學習意願」等主題，進行線上講座，平均每場上線約百人。

主講人之一的紐約大學教授唐力行。（線上會議截屏）

第一場專題「以人文主義教育理念為基礎的文化教學」，主講人紐約大學教授及中文教師發展中心共同主任唐力行強調，面對疫情期間仇亞情緒及攻擊事件，令華語文學生重新思考學習語文的目標及美籍華裔 的定位，今後美國中文教育要在語文教學中，融入更多元的文化內容，利用圖像與說故事的方式，培養學生跨文化的交流力。

第二場專題「以學生需求為導向的前瞻性教學設計」，由猶他大學第二外語教學中心負責「大學中文橋樑課程」的高實琪主講，她以當地的高中進階中文班為例，介紹如何以實用的交流任務作為學習指標，讓各族裔學生從中國流行文化的主題，發揮創意、解決問題，並完成口語及文字報告的教學設計。

世界華語文教育協會理事長任弘，分享他收集的美國華人史資料。（線上會議截屏）

第三場專題邀請世界華語文教育協會理事長任弘，主講「美國華人爭取受教權的百年故事」，目前正在撰寫美國華僑史的任弘指出，歷年來美國華裔循法律訴訟的管道爭取權益，留下不少發人深省的故事，其中舊金山華裔趙洽一家人爭取就學權，促成全美國第一所公立華人小學，而1885年趙洽太太一封刊登在報上的英文公開信，直指當地學區不願接納華裔學童就讀公立小學的偏見與歧視，堪稱華裔爭取受教權最重要的文件之一。 美國華裔在二次大戰之前爭取居住正義的努力，也與子女就讀公立學校的受教權有密切關係。不過，由於目前美國僅有少數幾州的課程中有提及華裔史，大多數學生並不了解這段歷史。

第四場專題「用標準化的口語成就評量提升華語學生的學習意願」，由艾爾科技董事長林宜敬主講，他介紹了艾爾科技以人工智能支援《學華語向前走》教材，免費提供輔助教學的口說學習平台，供學生反覆練習之外，還可評量作業，並自動列出成績單及改進要點。同時，艾爾科技自今年3月起將推出華語口說等級能力測驗（CSAT），這項口語能力檢定考試可以在手機上完成，但學生必須在特定考場由老師監督完成，希望利用標準化的等級測驗，形成有利華語教學的大環境。

橙僑中心主任蔣翼鵬出席海外華文教師研習會，介紹去年僑委會開辦的全球華語文學習中心。（線上會議截屏）

橙縣華僑文教服務中心主任蔣翼鵬在會中表示，僑委會2021年在全球設立了18所台灣華語文學習中心，爾灣中文學校開辦的課程被評為最優等，是全球僅有兩所獲得最優等級的僑校。

爾灣中文學校校長鍾幼蘭指出，此次海外華文教師研習會是以美國的僑校教師為對象，但是也有來自加拿大、菲律賓等地的僑校教師報名。