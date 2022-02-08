賀年報喜 爾灣中文學校將設沉浸雙語小學

南加州青少年管弦樂團演出優美動人的「梁祝協奏曲」。（本報記者/攝影）

爾灣 中文學校於5日及6日兩天，在校內舉辦農曆新年慶祝活動，近千名師生在一站接一站的文化攤位上，體驗亞洲慶祝農曆新年的習俗，校長鍾幼蘭並宣佈該校今年將開辦沉浸式雙語小學的好消息。

爾灣中文學校學生以繪製舞獅面具學習農曆新年的傳統與習俗。（爾灣中文學校提供）

在戶外進行的文化活動中，包括製作紅包燈籠、拿毛筆寫春聯、說吉祥話、剪紙、許願樹及象棋等，由文化志工許惠紅設計的舞獅項目，教小學生們舞獅傳統的由來，及舞獅的主要元素，學生們以彩筆繪製專屬的面具，並戴上舞獅面具，在鑼鼓聲中加入農曆新年遊行 的行列，成功將文化概念融入節慶活動中，非常受學生歡迎。

慶祝活動中並安排在中午時段，推出南海岸中華文化中心現有的各項課程介紹及演出，包括太極、武術、民族舞、古典舞、國樂、大鼓、吉他等等。爾灣中文學校校長鍾幼蘭在致詞時表示，爾灣中文學校成立於1976年，並於2005年遷入南海岸中華文化中心，該校將自今年秋季起，開辦沉浸式雙語小學，運用爾灣中文學校的設備及教學資源，為有意朝中、英雙語並進的學生提供新的學習機會。

每週五晚上在南海岸中華文化中心排練的南加州 青少年管弦樂團，也應邀參與演出，該團近50位團員演奏「梁祝協奏曲」及「舞龍」，充滿中國風的旋律格外引人入勝，也展現出不同凡響的水準。

慶祝活動中並穿插新年知識趣味問答，出席的小朋友們紛紛搶答，可以看出學生們在親身體驗的過程中，已從農曆新年的傳統與習俗中，學習到中華文化與語言密不可分的關係。