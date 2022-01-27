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亞凱迪亞高中科學碗南加奪冠 4月底赴華府總決賽

記者丁曙／亞凱迪亞市報導
2022科學碗南加州JPL區域賽，亞凱迪亞高中隊奪冠將赴華府決賽。（JPL）
2022科學碗南加州JPL區域賽，亞凱迪亞高中隊奪冠將赴華府決賽。（JPL）

亞凱迪亞高中（Arcadia High School）代表隊22日在巴沙迪那噴氣推進實驗室（JPL）主辦的區域科學碗（Science Bowl）競賽奪冠，4月底將赴華府，參加由聯邦能源部主辦的全國總決賽。

在疫情籠罩下，該項傳統科學數學競賽改為線上競賽（virtual competition）。亞凱迪亞高中隊由教練Cherryl Mynster領軍，五名隊員是Selena Zhang、Sonia Zhang、Jeshwanth Mohan、Brian Lam 和 Xing Liu，其中四人是華裔，包括一對雙胞胎姊妹。

亞凱迪亞高中以微弱優勢擊敗勁旅爾灣大學高中隊，該隊在過去四年比賽中排名第二；另一隊前冠軍特洛伊高中排名第三。該場比賽匯集了來自洛杉磯、橙縣、河濱、聖伯納汀諾和聖塔芭芭拉縣的22支高中代表隊，以及具有科學和數學頭腦的高中生。

亞凱迪亞高中隊上一次奪冠是在2015年，今年是第八次贏得該項比賽的勝利。同時，今年也是國家航空暨太空總署（NASA）巴沙迪那噴氣推進實驗室第30年舉辦該項比賽，這也標誌著南加州地區該項比賽的一座里程碑。

亞凱迪亞高中12年級學生、雙胞胎姊妹Sonia張和Selena張，從高中十年級開始就一起參加科學碗比賽。Sonia張說，「整個比賽過程非常激烈，比賽節奏也真的很快。」她們將團隊的勝利部分歸功於「友誼的力量」（power of friendship），因為在持續數月、直至午夜才結束的訓練課程後，她們通常還會有額外的一個小時聊天，這種親密無間的合作關係，也表現在比賽當日。

教練Cherryl Myster說，這場競賽「就像是科學的超級盃比賽」，她也是亞凱迪亞高中的AP化學教師。

在住家比賽的學生面對兩部攝像機：一部顯示他們的臉，另一台監控他們的作業空間以確保沒有作弊。每個團隊都與三名志願者一起，在私人虛擬Zoom「房間」中進行單輪比賽。這與傳統的現場比賽不同，各團隊沒有面對面的交鋒。

國家科學碗總決賽每年4月底在華府舉行，由聯邦能源部協調，並提供決賽團隊赴華府比賽的全部費用。自1991年首屆比賽以來，為各大名校輸送新生，並且為國家培育科學、技術和數學人才。

亞凱迪亞 華府 能源部

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