我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

暴風雪周末襲東北部 恐降雪20吋 產生「炸彈氣旋」

Omicron肆虐 金山華埠散房住戶「難隔離、無處躱」

羅蘭聯合學區招收幼稚園新生 準備過渡期課程

記者張宏／羅蘭岡報導
羅蘭聯合學區 (RUSD)從2月1日起，招收新學年進入過渡期幼稚園或幼稚園的孩童以及所有的新生。（學區提供）
羅蘭聯合學區 (RUSD)從2月1日起，招收新學年進入過渡期幼稚園或幼稚園的孩童以及所有的新生。（學區提供）

羅蘭聯合學區 (RUSD)將從2月1日起，招收下學年進入過渡期幼稚園或幼稚園的孩童，及所有新生。

全學區各小學都開設有過渡期幼稚園 (TK) 課程，並免費為家長提供高質量的幼稚園準備就緒教學，並由有資格的教師教授課程。與周邊地區相比，羅蘭聯合學區延長TK的年齡接受日期：適用於2022年9月2日至2023年3月31日期間滿五歲的兒童。要進入幼稚園，兒童必須在2022年9月1日或之前年滿五歲。

羅蘭學區從幼稚園開始，提供中文和西班牙語密集雙語沉浸式課程。孩子們學習用兩種語言自然地思考、閱讀、寫作和交流，即英語和中文或英語和西班牙語。更多有關所提供的雙語沉浸式課程的信息，可致電626-854-8392聯繫特殊計畫辦公室。

TK/幼稚園家長信息會議：學區將在以下日期舉辦關於過渡期幼稚園/幼稚園和西班牙語/中文雙語沉浸式課程的虛擬家長信息會議：2月8日（周二）上午8時30分或下午 6時；2月16日（周三）上午8時30或下午6時；3月8日（周二）上午8時30分或下午 6時。連接將發佈在www.rowlandschools.org/enroll。如有更多問題，家長可以電626-854-8371聯繫RUSD小學教育服務部門。

學區 教育

上一則

洛城新語／其實我們已向病毒投降了

下一則

聖蓋博希爾頓 開運年菜/新年午餐/情人節晚餐

延伸閱讀

先推翻再復活 紐約續維持口罩令

先推翻再復活 紐約續維持口罩令
戴不戴口罩？學區、家長亂了套

戴不戴口罩？學區、家長亂了套
法國改防疫規定 約克維奇有望衛冕法網

法國改防疫規定 約克維奇有望衛冕法網
洛杉磯聯合學區規定 即起須戴非布製口罩

洛杉磯聯合學區規定 即起須戴非布製口罩
學校新防疫計畫 屋崙教師工會對學區發48小時通牒

學校新防疫計畫 屋崙教師工會對學區發48小時通牒
華人車窗被夾500元賠償金 決定捐出：讓愛放大

華人車窗被夾500元賠償金 決定捐出：讓愛放大

熱門新聞

回中國航班數量銳減，機票大漲。（pexels）

美國反制熔斷 返中機票破萬元 洛城飛中國航班全軍覆沒

2022-01-23 17:51
前職業拳手楊連慧，一天連遭遊民兩次辱罵和放狗襲擊。（讀者提供）

世說新聞／遊民辱華又放狗 華人爆錘反擊

2022-01-26 13:54
大熊湖成為全美「最受歡迎度假小鎮」，這棟大熊湖的單一住宅，上市要價74.9萬元。(Zillow網站)

南加大熊湖全美「最受歡迎度假小鎮」 華人搶房搶到哭

2022-01-21 02:15
Omicron檢測呈陽性的情況。(路透)

女兒外出聚會 全家中招 年輕人打完兩針也感染 華人紛自我隔離

2022-01-21 02:20
西好萊塢40歲男子染疫死，臨終後悔沒有接種疫苗。（KTLA5）

西好萊塢40歲男子染疫死 臨終後悔沒有接種疫苗

2022-01-24 20:47
截至1月24日凌晨，中國國際航空公司，4月前洛杉磯的航班已全部取消。(中國國際航空網頁)

4月前國航往返洛杉磯停飛 其他公司或將跟進 票價漲3倍

2022-01-25 02:20

超人氣

更多 >
東北風暴本周末襲擊大紐約 降雪最高12吋 辦年貨要趁早

東北風暴本周末襲擊大紐約 降雪最高12吋 辦年貨要趁早
亞變種出沒「隱形Omicron」速增 世衛警告

亞變種出沒「隱形Omicron」速增 世衛警告
拿白卡去世後房產會被政府收走？專家教這招可避免

拿白卡去世後房產會被政府收走？專家教這招可避免
華爾街日報：普亭欺烏克蘭的勇氣 美中德給的

華爾街日報：普亭欺烏克蘭的勇氣 美中德給的
一洲焦點／大法官退休影響、美撤使館家屬 中方先放話？

一洲焦點／大法官退休影響、美撤使館家屬 中方先放話？