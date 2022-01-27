羅蘭聯合學區招收幼稚園新生 準備過渡期課程

羅蘭聯合學區 (RUSD)從2月1日起，招收新學年進入過渡期幼稚園或幼稚園的孩童以及所有的新生。（學區提供）

羅蘭聯合學區 (RUSD)將從2月1日起，招收下學年進入過渡期幼稚園或幼稚園的孩童，及所有新生。

全學區各小學都開設有過渡期幼稚園 (TK) 課程，並免費為家長提供高質量的幼稚園準備就緒教學，並由有資格的教師教授課程。與周邊地區相比，羅蘭聯合學區延長TK的年齡接受日期：適用於2022年9月2日至2023年3月31日期間滿五歲的兒童。要進入幼稚園，兒童必須在2022年9月1日或之前年滿五歲。

羅蘭學區從幼稚園開始，提供中文和西班牙語密集雙語沉浸式課程。孩子們學習用兩種語言自然地思考、閱讀、寫作和交流，即英語和中文或英語和西班牙語。更多有關所提供的雙語沉浸式課程的信息，可致電626-854-8392聯繫特殊計畫辦公室。

TK/幼稚園家長信息會議：學區將在以下日期舉辦關於過渡期幼稚園/幼稚園和西班牙語/中文雙語沉浸式課程的虛擬家長信息會議：2月8日（周二）上午8時30分或下午 6時；2月16日（周三）上午8時30或下午6時；3月8日（周二）上午8時30分或下午 6時。連接將發佈在www.rowlandschools.org/enroll。如有更多問題，家長可以電626-854-8371聯繫RUSD小學教育 服務部門。