加州社區學院 開放高中生選修「雙學分課程」

加州 社區學院向高中生開放課程，歡迎高中生們，在這個春季透過雙學分課程提前取得大學學分。高中生可透過當地社區學院、高中或線上方式，選修由大學教授教課的雙學分課程。

社區學院總校長Eloy Oakley表示，大部分高中生可免費選讀這些課程，為大學求學之路做好準備。大多數選修這些課程的高中生在就讀大學前，就已完成了至少九個學分，可為將來攻讀大學學位節省時間和金錢，幫助更多學生轉入四年制大學、取得證書和學位。為確保所有不同背景的學生都能獲得相同的機會，加州各社區學院做出了許多努力，雙學分課程正是其中一個方式。

不論學生對大學目標有哪些規畫，雙學分課程可幫助他們邁向奠定高等教育 成功的道路，包括通識教育、語言研究和面向醫療保健學位在內的相關課程，皆受到許多學生的歡迎。此外，在參與雙學分課程的學生中，有大約三分之一選修至少一門職業教育課程，有助於學生為現在和未來的熱門工作崗位做好完善準備。

加州社區學院鼓勵高中生、家長或親友向其高中或當地社區學院的顧問，諮詢有關各地區提供的雙學分課程。或可前往ICanGoToCollege.com，瞭解雙學分課程和報名的詳情。