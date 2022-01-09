王語安車庫鑽研改進造飛機 膺選STS學者錄取MIT

王語安自己動手製造飛機模型。（學生提供）

亞凱迪亞 高中（Arcadia HS）華裔生王語安（Ethan Wong）在自家車庫裡研究飛機製造技術，科研項目「新型製造技術構建鐘形升力分布飛機的偏航特性」很有創意，讓他榮膺2022年雷傑納隆學者（Regeneron STS Scholars），同時也被麻省理工（MIT）提前錄取，未來學習航空航天工程。

王語安介紹，他對「鐘形升力分布」 (BSLD) 感興趣是因為看到了一則在線視頻，展示了由美國航天局（NASA ）鮑爾斯（Albion Bowers）博士團隊建造的Prandtl-D飛翼。這架飛機儘管沒有任何方向舵或小翼，但是飛得很漂亮，與他以前見過的任何飛機都不一樣，因為大多數現代飛機的設計都採用橢圓升力分布。這一次使他了解到鮮為人知的BSLD具有許多結構和空氣動力學的優勢，也促使他對BSLD技術提高飛機效率和減少航空旅行對環境影響的可能性產生了興趣。

然而，帶有BSLD的機翼很難製造。當時，唯一在飛行中測試過的帶有BSLD的實體飛機是Prandtl-D，使用了NASA可支配的資源建造的。為了實現在車庫中研究BSLD的目標，王語安開始了一個項目，希望找到一種簡化的方法來構造帶有BSLD的飛翼，通過證明與Prandtl- D相似的飛翼性能，然後使用該技術構造一個更實用的帶有BSLD的混合翼機身的飛機。

王語安試驗自己的飛機模型。（學生提供）

在COVID-19大流行期間從事科研很艱難，王語安感激他的老師們有效地利用了在線教學，使自己的課業學習從未受到影響；他也很感激無數志願者和科學家，繼續在組織和評判科學博覽會和STS等活動中，培養了少年們對STEM的興趣。他通過Regeneron國際科學工程博覽會等在線活動，與許多對STEM感興趣的同學們會面和互動。這些活動在很大程度上是依賴於技術實現的，而且在幾年前是不可能的。經歷了這次大流行，也讓他對於技術幫助人們克服意想不到的挑戰，有了新的認知。

他的媽媽袁珊醫師介紹，王語安自幼喜歡動手，中學時迷上飛機模型製造。三年前偶然看到一段NASA研發的奇妙新穎的飛行儀錄相後，開始了自己研究之途。他有想像力也踏實肯做，自學各種航空理論和設計軟件。為了能研發出理想中的新型飛機，將自家車庫作為實驗室，因陋就簡，自製工具儀器。例如，他自製的電腦數碼控制的海綿切割器，用來切割飛機模型部件。因為疫情下買不到合適零件，家裡的抽屜軌道、健身 啞鈴都被他改造利用了。