我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

新聞即煽動罪？港府突襲《立場新聞》斬首式國安大捕抓

「半天就蓋好」美首棟供低收入戶的3D列印房 維州交屋

中華孔教學校謝師宴 表彰優秀教師

洛杉磯訊
中華孔教學校舉辦謝師宴，表彰優秀老師。左一為副會長李健民、右一為校董會會長司徒展環司徒展環。（中華孔教學校提供）
中華孔教學校舉辦謝師宴，表彰優秀老師。左一為副會長李健民、右一為校董會會長司徒展環司徒展環。（中華孔教學校提供）

羅省中華會館轄下的中華孔教學校，為感謝教職員辛勞貢獻，校董會會長司徒展環、副會長李健民26日晚連同各校董，自費宴請該校教職員及熱心捐款的僑團首長，感謝大家為中華文化及教育事業作出的貢獻，並向優秀老師頒發表揚獎，感謝他們作育英才。

司徒展環表示，作為非營利教育機構，羅省中華孔教學校自1952年建校以來服務華埠，教授中文和傳播中華文化；學生包括華裔及其他族裔，除了中文班與課後功課班，近年更開辦各項才藝興趣班如舞蹈班、繪畫班、鋼琴班及英文數學補習班等。亦因應中文學習市場的需求增大，為使中文教學與當前美國主流中文教學接軌，該校還開設有中文SAT模擬考試課程、中文AP課程，幫助學生進入理想大學。

李健民表示，過去數十年農曆新年都由龍岡親義公所名義軒瑞獅團為學校籌款，補助學校經費。過去兩年因疫情停辦舞獅籌款，收入全無，只能向僑界募捐，幫助學校度過艱難時期。兩年以來共進行兩次募捐，其中第二場經過大家努力共籌得4萬6450元，當中呂榮芳伉儷及李令石伉儷各捐1萬元、黃大仙教育基金5000元、李寶倫及張麗卿各捐2000元，華埠爆竹賽跑捐助1700元，吳健夫人及保安堂各捐1000元等。

教育 華埠 疫情

上一則

世說新聞╱瞇瞇眼=辱華？在美華人：不覺得啊

下一則

華興保險 不論身分年齡皆可投保健康保險

延伸閱讀

中華孔教學校謝師宴表彰優秀老師

中華孔教學校謝師宴表彰優秀老師
出門如赴戰場 芝加哥華埠上千民眾遊行抗議治安惡化

出門如赴戰場 芝加哥華埠上千民眾遊行抗議治安惡化
香港藝人呂珊聖誕訪華埠 送演唱會門票

香港藝人呂珊聖誕訪華埠 送演唱會門票
國民黨副主席夏立言訪華埠 傾聽僑界聲音加強溝通

國民黨副主席夏立言訪華埠 傾聽僑界聲音加強溝通
華埠治安基金會改善社區安全 “照亮中國城” 項目正式啟動

華埠治安基金會改善社區安全 “照亮中國城” 項目正式啟動
蔡惠玲、胡卓球 當選羅省中華會館正副監事長

蔡惠玲、胡卓球 當選羅省中華會館正副監事長

熱門新聞

達美航空27日表示，空中返航的原因與上海機場疫情新規有關。（讀者提供）

美飛中航班為何6小時後空中折返 原因看這裡

2021-12-27 16:28
王力宏形象崩壞，有大媽粉氣到失聯。

世說新聞╱王力宏形象崩壞 大媽粉氣到失聯

2021-12-22 17:20
12月22日從西雅圖飛上海的航班，飛行6小時後，航班突然空中折返，飛回西雅圖。（視頻截屏）

華人回國路坎坷 飛6小時即空中返航 還要再搶票

2021-12-26 18:51
歌手王力宏（右）與前妻李靚蕾的婚姻糾紛，成為近日國內最受矚目焦點。圖為兩人昔日參加活動合照。圖／聯合報系資料照片

王力宏洛市Bel Air豪宅持有權神秘 其他房產婚前已脫手

2021-12-20 21:37
洛杉磯市警察在北好萊塢Burlington百貨店射殺一名攻擊性嫌疑人，同時誤殺一名在更衣室的14 歲女孩。(Associated Press圖片)

洛杉磯14 歲女孩百貨店試裙子被警察誤殺

2021-12-24 14:53
富人防搶保命奇招頻出。

世說新聞╱戴假勞力士急購防彈車 富人花式守財保命

2021-12-24 15:37

超人氣

更多 >
紐約急診室醫師：接種疫苗 Omicron症狀溫和像感冒

紐約急診室醫師：接種疫苗 Omicron症狀溫和像感冒
紐時：新冠疫苗普及後 年輕人、白種人染疫死亡率升高

紐時：新冠疫苗普及後 年輕人、白種人染疫死亡率升高
影／女子搭機跟同航班乘客起口角 賞對方耳光又吐口水

影／女子搭機跟同航班乘客起口角 賞對方耳光又吐口水
張庭、林瑞陽公司遭中國立案調查凍結逾9千萬美元資金

張庭、林瑞陽公司遭中國立案調查凍結逾9千萬美元資金
CDC最新研究：Omicron潛伏期約3天 重複感染機率高

CDC最新研究：Omicron潛伏期約3天 重複感染機率高