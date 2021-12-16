橙縣華人商會基金會獎學金 受理申請

橙縣華人商會基金會2022年獎學金15日開始接受申請，十個名額，每年每人5000元，持續四年。（記者楊青／攝影）

橙縣華人 商會基金會（Orange County Chinese-American Chamber of Commerce Foundation）2022年獎學金15日開始接受申請，新年度獎學金將有十個名額，每年每人5000元，持續四年。

申請從12月15日起至2月28日截止。橙縣華人商會基金會會長童志敏(Derek Tung)表示，橙縣華人商會1989年成立，旗下基金會從1995年起開始提供大學獎學金。支持優秀華裔 子弟完成大學夢想，對未來社會具有深面影響。

橙縣華人商會會長Jacob吳表示，商會現有300多位會員，每年20萬元獎學金不是一個小數字，但大家還是覺得幫助有困難的優秀華裔學子非常有意義，希望拋磚引玉。

一位名叫Amy的華人母親，分享孩子獲得商會獎學金基金會資助的心得。她的兒子2018年獲得獎學金，當時她先生癌症在家沒工作，經濟拮据。獎學金幫助了兒子，鼓勵了他的自信，兒子在海軍官校成績優異，今年還入選只有13人的獎學金研究項目，明年就要畢業後前往航空母艦服役，希望回饋社區，他們都希望將這種愛傳遞下去。

獎學金申請可瀏覽www.occaccf.org，電話949-431-6595，電郵: [email protected]。