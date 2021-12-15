4歲娃學7門才藝 後疫情時代華人家長急補課

因為居家上班，華人家長阿信帶著電腦在孩子打球的地方工作。（阿信提供）

新冠疫情 嚴重期間，大部分孩子都居家上網課，面對面的課外補習班、才藝課也被迫取消。如今進入後疫情時代，孩子們逐漸返回校園，重視教育 的華人 家長開始給孩子報各種課外班，一名四歲的女孩除了每日去幼兒園讀書，一周還報名參加七門才藝課。

家住阿罕布拉市（Alhambra）的張女士有個四歲女兒，自今年9月女兒回到幼兒園讀書後，張女士就開始忙著給她報各種才藝課，「都說三歲是孩子大腦發育的第一個黃金期，我女兒三歲時，因疫情整日待在家中，荒廢了寶貴的時間，現在疫情穩定，就趕緊讓她參加各種才藝課。」

張女士給女兒一共報了七門課，包括中文、畫畫、芭蕾、網球、滑冰、鋼琴、思維課，大部分的課都集中在周末上，也有一些是孩子幼兒園下課後緊接著上。張女士一家三口，夫妻倆每天都要上班，後疫情時代開始後，張女士表示再沒有空閒時間，每天日程排得滿滿的，除上班，就是圍著女兒的各種才藝課團團轉。

這些課的費用也相當不菲，一對一的課程一小時基本在70元-100元，五至十人的小課學費是30-50元。張女士算了一筆賬，七門才藝課一個月開銷大概1300元，再加上孩子幼兒園每個月學費1900元，「女兒學習費用一個月就要3200元，占去我大部分工資，但沒辦法，為了培養孩子，我們只能在別的地方節約開支。」

與張女士一樣忙於給孩子上各種才藝班的華人家長不在少數，家住哈仙達岡（Hacienda Height）的阿信有兩個兒子，一個五歲，一個七歲，她給兩個孩子也報了六七門課，包括籃球、鋼琴、吉他、編曲、電影表演、辯論等。因為居家上班，阿信經常會帶著電腦在孩子上課的地方工作，「我就一邊看孩子打籃球，一邊捧著電腦處理工作。」

阿信說，兩個兒子課外班的費用一個月2000多元，「他們現在都上公立小學，不用付學費，單這筆開銷對我們來說還不是大問題。」

也有華人家長對孩子的課外教育持不同態度，亞凱迪亞市（Arcadia）的林先生，就不願讓年幼的孩子參加各種輔導課，「女兒四歲，現在只報了芭蕾舞，孩子太小，不想給她太多壓力，童年就要盡情玩，享受無憂無慮的日子。」

兒童教育專家指出，家長希望孩子琴棋書畫樣樣精通的心情可理解，但應考慮孩子的接受程度，如果孩子喜歡並能堅持下去，是不錯的選擇。但如果孩子對課程產生排斥心理，那就要尊重孩子，盡可能讓他們在輕鬆的氛圍裡健康成長。