加州州大14所校區新生 獲免費iPad

洛杉磯州大學生免費獲得平板電腦。（CSULA）

加州 州立大學（California State University，CSU）系統17日宣布，將在春季學期為學生提供免費iPad平板電腦和其他技術工具。該項目已擴展到14所校園，包括南加州五個校區。

根據州大系統啟動的「促進公平和學生成功」（CSUCCESS）項目第二階段，14所參與的校園一年級生和新來的轉學生，都有資格獲得新iPad套裝技術工具，包括iPad Air平板電腦、Apple Pencil蘋果 鉛筆、Apple Smart Keyboard Folio蘋果智能鍵盤保護套等。此外，學生可以要求免費的 Wi-Fi無線上網熱點設備（hotspot device）。

在2021年秋季成功啟動的基礎上，CSUCCESS第二階段增加六個校區，包括多明格茲山（Dominguez Hills）、富樂頓、長堤、波莫那、聖伯納汀諾和索諾瑪（Sonoma），標誌著州大系統23所校區中已有14所參與。此前第一階段加入的八所分校，包括貝克斯菲、海峽群島（Channel Islands）、佛瑞斯諾、洪堡、洛杉磯、海事學院、北嶺和聖馬刁。

加州州立大學總校長卡斯楚（Joseph Castro）說，「這個重要項目擴大到更多學生受惠，可在來年春季幫助彌合數位（digital）鴻溝，並為新學生建立從進大學的第一天起，就開始走向成功的技術基礎旅程。CSUCCESS第一階段深受學生歡迎，該項目表現出色，承諾了我們實現學生成功和教育 公平的目標。」

州大是美國最大、最多樣化的四年制高等教育系中，該項CSUCCESS 是同類中最大的設備分發計畫。 在第一階段有超過2萬2700 名學生收到電子設備。近一半的CSU大學生獲得佩爾助學金（Pell Grants），表明他們需求財務援助；近三分之一是他們家庭中第一個攻讀學士學位的人。