英語夏令營受歡迎 教授劉昕美台交流有成

劉昕教授。（劉昕臉書下載）

世界華人工商婦女企管協會大洛杉磯分會，將聯合喜瑞都社區學院和瑞航都社區學院共同推出「美國 大學生赴台灣 實習教授英語計畫」，也就是送美國大學生到台灣教英文。該計畫自2017年起推出後深受歡迎，已先後送出近140名包括華裔在內的美國學生前往台灣教英文。唯去年受疫情影響暫停一次，今年推出六周遠距教學，首次辦理線上英語夏令營，這項與新北市教育局 的合作計畫在台灣推出開放報名當日，一個小時內就全部額滿。

美國大學生赴台教英語計畫，是由喜瑞都社區學院華裔理事，暨任教於瑞航都社區學院教授劉昕發起，並獲兩個學院接受為正式的海外實習活動。自2017年起，在駐洛杉磯台北經濟文化辦事處教育組引介下，劉昕帶領兩校學生赴台灣擔任英語志工，用英文及人文與世界交朋友，幫助台灣學子學習英文並體驗多元文化，同時拓展美國學生的國際視野，提升國際關懷與人文情懷。

劉昕認為，海外實習交流對參加的美國大學生，不管是何種族裔，在日後就業或繼續深造都有很大的幫助。 這個經歷培養出的適應、溝通等軟實力，會幫助學生在就學申請或求職就業時脫穎而出。

指出，2021年首次辦理的線上英語夏令營，報名者供過於求，要候補的學生塞爆新北市教育局網站。社區學院志工和惠特尼高中學生共同組成的義工團，讓400名新北市中小學生輕鬆開口說英文，線上課程多元有趣，包括加州藝文故事、加州必玩景點介紹、歌唱學英文，以及與美國大學生、中學生聊日常。

劉昕提出與「世界華人工商婦女企管協會大洛杉磯分會」合作，受到該會核心成員支持。 她說，世華成員均為來自台灣的傑出女企業家和工商婦女，融入美國的主流社會，也非常了解家鄉台灣的社會文化。世華大洛杉磯分會會長徐洸玲表示，該會很高興有機會將服務與資源延伸到教育領域，提供主流美國大學生和台灣學生語言與文化交流的機會。

劉昕計畫推出冬季英語營，並能很快恢復美國大學生赴台實體交流。報名可參考網站：https://talk2nativespeakers.com/。